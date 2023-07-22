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工作坊：7月魯班節體驗木工藝 DIY小木櫈

【明報專訊】面對建造業新血不足問題，香港建造商會特於本月舉行首屆魯班節（至30日結束，即今年師傅誕當天），透過連串活動，讓更多年輕人了解這個行業。活動包括邀請「胡師姐」胡善姮設計藝術裝置，在即日至7月25日於西環的魯班先師廟前院空地設置「7呎高魯班鎖祝願藝術裝置及創意花圃」，又舉辦「魯班節工作坊×導賞團」，介紹雲梯、墨斗、魯班鎖的用法及構造，以及應用於魯班先師廟的獨特建築風格。另一邊廂，香港建造商會青年會、建造業議會青年事務委員會亦為兩會會員舉辦「木工體驗工作坊」，由香港建造學院的專業木工師傅即場教授基礎木工技巧，讓參加者由零開始，製作出運用入榫技術的小木櫈。

為了體驗當年胡師姐如何被木工藝吸引入行，記者特別到香港建造學院——上水院校，跟隨學院主任導師林國良（Terence）學習製作木櫈。雖說由零開始，但其實Terence已開好木料，參加者要做的，便是將畫在木樣辦上需要裁切的線條，準確地複製到未加工的木料上，之後切除木料上多餘部分，再將木面打磨至順滑，便能組裝成一張小木櫈。

隔板複印裁切線條

小木櫈由4件木料組成，起初記者以為要出動「過底紙」（即炭紙）才能將裁切線條從木樣辦移至木料上，否則實在難以想像如何隔着不透明的木料來複印裁切線條。不過，Terence示範只需要將木料與木樣辦對齊疊起，之後在木料四邊邊緣相對應的位置畫上記號，最後將木料上的記號連接，就能將線條準確地隔板複印過來。之後，他又手把手教導記者如何用鋸牀、木鑿、磨砂機等工具，逐一處理4件木料後再入榫組合，一張手製小木櫈便裝嵌完成。過程十分挑戰，特別是一些簡單的入榫概念，令人燃起更深入認識木工製作的衝動。

Terence說，今次工作坊是希望引起參加者對木工的興趣，所以他盡量簡化製作工序，讓參加者在3個多小時內完成一件木製品。雖然今次只供會員參加，但如反應熱烈，主辦單位將考慮舉辦類似工作坊，詳情可留意網站公布。

另外，如有意投身木工行業，香港建造學院現時分別提供為期1年的全日制「建造文憑（細木工藝）」及為期75日的全日制「細木工藝證書」課程，前者適合中六畢業生報讀，修畢課程後可參加「認可技術專才培訓計劃」，通過有系統的學徒訓練及在職培訓模式取得更高技術資格，繼續在行業內發展；後者則適合有意轉向建造業發展的成年人。有興趣可到學院網站（www.hkic.edu.hk）查詢。●

文：周群雄

相關字詞﹕木工 魯班先師廟 魯班誕 魯班 魯班節

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