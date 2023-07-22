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碩士畢業半途出家做木匠 胡師姐：鬥木如解數學題

【明報專訊】木工給人的刻板印象是男人幹的工種、要擔要抬、粗獷，但胡善姮卻說，體力差異可以機器搭夠，細心與否是性格問題，無分男女，「其實毋須將男女放在對立面，大家都是人，不是嗎？」

在沒有冷氣的工場中，滴着汗侃侃而談的胡善姮，是本地少數的女木匠。擁有碩士學歷的她幾年前半途出家學木工，現時一人打理自家開設的工場，問她為何沉迷木工，率直的她說：「鍾意就鍾意，無得解。」然後，她把一塊一塊木板放在工作枱上，如數家珍地給記者介紹不同木材——這是櫸木、白蠟、黑胡桃……繼續沉醉在她的木工世界。

踏進胡善姮的工場，門口旁邊放滿各式各樣、大小不一的木材，幾近佔去四分之一的空間。無論椅子還是工作枱，都被厚厚一層木糠覆蓋成木的顏色。人稱「胡師姐」的她就坐在角落的書桌後，短髮利落地束在腦後，深色T恤都被汗水沾濕了的她招呼記者坐下。

最初學木工 因毋須學費

在酷熱難耐的熱空氣之中，由一條她答過無數次的問題開始：為何會成為木匠？爽朗的她半開玩笑地道：「講啲新嘢吖，唔該！」之後她給了記者一個簡潔答案：「不要把這些事想得太『高大上』（高端、大氣、上檔次），我很實際和單純，純粹就是他們（學院）提供津貼，所以去學，學完覺得很有興趣。」與木相遇，其實沒有所謂驚鴻一瞥的契機，只是大學畢業後當過幾年上班族，不愛朝九晚五的辦公室工作，加上身體原因，幾年前毅然辭工，為自己尋找另一條出路。想起從小已喜歡做勞作，加上香港建造學院的建造證書（細木工藝）毋須學費，於是2016年便決定報讀。

本來對木材無甚特別感覺的她，在學習過程中發現木的材質、變化、技藝層出不窮，「學得愈多，就發覺自己知道得愈少」。無窮的可塑度，每次發現新的技術，或是材料融合的新意，都讓她更着迷於木工這門手藝。「10個師傅有10種不同方法，（看過後）就自己去比較、分析。」每次遇到客人的新要求，都要動腦筋，思考更好、更快的技術，這種探索過程就像拆解數學題一樣，永遠都學不完，也是她心中木工的樂趣之一。

「不要第一步想訂製，這是浪費時間金錢」

她經營的木隱坊位於葵涌工廈內，業務範圍包括替客人維修和訂製家俬。雖然口說「收錢做嘢，個客講乜就乜」，但其實她也有自己的原則，不想浪費客人的時間和金錢，當收到查詢時，她先問客人在外面市場上能否購買到同樣款式現貨，再比較現貨和訂製的性價比，買不到就再試二手市場，最後真的在市場上找不到相同物品時才找她度身訂製。她坦誠地說：「如果你在IKEA買得到，而我都幫你做，我太缺德了」；更千叮萬囑客人：「千萬不要第一步就想訂製，這是浪費時間和錢的行為。」

不過親手做來送給至愛親朋，那又另計。「因為我兩個閨蜜都有一個女兒，兩個小朋友實在太可愛了，我就會經常不停地想，可以做一些玩具給她們玩。」胡師姐就親手做過一隻搖搖木馬送給朋友女兒；有朋友新居入伙，她又親手做了一張咖啡桌送他。

勤翻書睇展覽 為精進技藝

對於出品，她有她的執著，好像工場裏的工作枱擺有幾隻木戒指，有鑲嵌入銀製底座的，也有純木製；有手工粗糙的，也有表面被打磨得光滑。她說，單是戒指，她做了不下過百隻，又去學習金工，只為做到一隻好戒指，「我是一個比較龜毛（講究細節）的人，這隻做得不好不要緊，下一隻再做，做到我覺得可以為止」。為了精進工藝，她不時翻閱書籍，甚至跑到香港故宮文化博物館看展覽，例如近期就參觀過「百樣玲瓏———卡地亞與女性」。

胡師姐就有這種對工藝的執著，即使學習新技巧，她訂立的標準也比別人高。她說有人以為看過YouTube的木工製作片段便等於學懂木工，以為可以外出搵食，甚至開班授徒，這就令到來學習的人以為這就是標準。於她而言，所有技術都易學難精，要透過不斷練習嘗試，直到做到滿意為止，「我追求要完全複製到紀錄片裏面（的樣子）」，才算及格。

相比氣力 耐力耐性更重要

作為業內少數女工匠，胡師姐每次被問及在工作上男女之間的分別時，她堅持除了體力有別，無關性別，只是大家在性格上的不同。她重申細心並非女生專利，「有很細心的男師傅，也有粗心大意的女師傅」。她舉例，有男師傅會要求精準到1毫米都不能有差錯。她憶起剛從建造學院畢業後被派往裝修公司工作，感恩當時老闆不在意男女之別，只要她完成當日要求的工作，老闆就收貨，不會將她與其他同事比較。

雖然胡師姐體型比一般女生魁梧，但其實並沒有刻意操練肌肉，她認為相比氣力，耐力更重要。她說科技發達，有愈來愈多機器幫助搬運大件木材，加上工場內大部分重型機器都裝上滾輪，方便移動，搬運重物不是最大挑戰。「反而要留意不要勞損，因為一受傷就什麼都不用做了。」木工需要長時間製作，可能一天要鋸木8小時，考驗的就是耐力和耐性。

胡師姐笑說，每天起來，心情好的時候會回到工場，一邊播放電影《復仇者聯盟》，一邊「鬥木」，投入自己的小天地中。不過她亦不諱言木工這一行「好天斬埋落雨柴」，收入不穩定，有時亦要替學生補習，補貼工場的開銷，「試過打工就知道做老闆的可貴」，所以能做時都要盡做。她說現時工場月租1萬元左右，只要收入夠交租，夠出糧給自己，已經當贏了。

她亦欣慰父母從未施加任何壓力，一直支持她學木工，即使她碩士畢業，辭去文職跑去學木工，父母只是跟她說：「只要照顧到自己，不要做壞事，要求就這麼多。」家中有什麼要維修，爸媽就會主動叫女兒幫忙，家裏到處都是她修修補補的痕迹。胡師姐笑說：「通常都是爸爸裝修，女兒教書；我家就是女兒裝修，爸爸教書。」

父母給予自由的成長環境，才可造就在自己的小天地中暢所欲言，活得自在快樂。「多少一輩子坐寫字樓的人就是想這樣。」被朋友笑稱在過半退休生活的胡師姐，很滿意現在的生活——有工作時便外出見客，空閒時便休息或是依照心情回工場，一切隨心。●

文：實習記者雷璟怡

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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