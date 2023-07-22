坐枱式怪物Mac Studio 支援6部XDR屏幕

【明報專訊】需要處理大量設計、多媒體工作的用家，若想添置一台高性能的坐枱電腦，最新版本的Mac Studio是不錯的選擇。小鐵盒機身依然精巧，但內裏配備M2 Max或M2 Ultra晶片，令效能表現大幅躍升。M2 Max版本Mac Studio比上一代快最多50%，亦比採用Intel處理器的27吋iMac快最多4倍；頂級版本的M2 Ultra就更不在話下，記憶體頻寬達800GB/s，是M2 Max的2倍。