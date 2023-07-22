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坐枱式怪物Mac Studio 支援6部XDR屏幕

【明報專訊】需要處理大量設計、多媒體工作的用家，若想添置一台高性能的坐枱電腦，最新版本的Mac Studio是不錯的選擇。小鐵盒機身依然精巧，但內裏配備M2 Max或M2 Ultra晶片，令效能表現大幅躍升。M2 Max版本Mac Studio比上一代快最多50%，亦比採用Intel處理器的27吋iMac快最多4倍；頂級版本的M2 Ultra就更不在話下，記憶體頻寬達800GB/s，是M2 Max的2倍。

新機擁有更高頻寬的HDMI輸出，支援高達8K解像度及240Hz更新率，配備M2 Ultra的Mac Studio更可最多支援6部Pro Display XDR屏幕，驅動超過1億像素。無線連接技術也升級了，Wi-Fi 6E帶來比上一代快2倍的下載速度，藍牙也更新至5.3版本。機背有4個Thunderbolt 4連接埠、1個10GB Ethernet連接埠、HDMI連接埠及2個USB-A插位；正面則備有SD卡槽，匯入相片及影片更就手。●

Mac Studio 2023規格

系統：macOS

處理器：Apple M2 Max／M2 Ultra

內存：32至192GB

硬碟：512GB至8TB SSD

體積：197×197×95mm

重量：2.7kg（M2 Max版）

3.62kg（M2 Ultra版）

售價：$16,499起（M2 Max版）

$32,999起（M2 Ultra版）

查詢：800 908 988（Apple）

[E潮]

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