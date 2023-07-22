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新MacBook Air 學生價$9699起 15.3吋芒M2筆電 果然流暢

【明報專訊】暑假到來，莘莘學子除了可以放鬆一下，也要為即將來臨的新學年做好準備，例如物色一部合適的電腦來迎接新學習環境。每年不同電腦廠商都趁機推出新型號，或為學生提供各種購買優惠，今次就為大家綜合介紹多款新機，看看哪一款更適合你。

僅厚11.5毫米 號稱全球最纖薄

若用家是忠實「果粉」兼對大屏幕有需求的話，可考慮新推出的15吋版本MacBook Air。它配備了亮麗的15.3吋屏幕，但機身厚度僅為11.5毫米，重量也只有1.51千克，官方號稱是全球最纖薄的15吋手提電腦之一，比同級對手纖薄接近40%。適逢Apple現正推出大專優惠，想入手便要把握機會。

現時內置M2晶片的MacBook，不計M2 Max及Ultra，便包括了13吋及15吋MacBook Air，以及13吋MacBook Pro，15吋MacBook Air自然是大屏幕的首選。這枚Liquid Retina XDR屏幕亮度達500尼特，可顯示10億種顏色，官方稱解像度比一般筆電高1倍、亮度高25%，能呈現更生動的圖像及更清晰的文字。

擅長多工作業 續航18小時

雖然15吋MacBook Air以輕薄為賣點，但依然用上堅固耐用的金屬機身，亦沒有為減磅而犧牲電量，續航力長達18小時，應付全日工作毫無困難。機身配備MagSafe充電和Thunderbolt連接埠，也有1個3.5mm耳筒插口，方便用家連接各種配件和外置顯示器。

新一代M2晶片的威力，早在其他機種上發揮得淋漓盡致。官方表示相比起配備Intel處理器的舊版MacBook Air，新機速度提升了約12倍；相比市面上別款暢銷的Core i7處理器15吋PC手提電腦，MacBook Air的運算力也快2倍。M2晶片具備100GB/s的記憶體頻寬，支援最高24GB快速統一記憶體，處理多工作業或複雜任務都更流暢。

高效聲畫 4型格顏色選擇

上大學，少不了要開會傾project。MacBook Air的視像會議硬件保持一貫可靠，1080p FaceTime HD自拍相機搭配M2影像信號處理器，大大提升視像通話的畫質；而6揚聲器音響系統結合波束成形算法，不但音訊清晰，也帶來更深沉的低音效果；加上支援杜比全景聲，課餘時聽音樂或觀賞串流影片時都獲得親歷其境的感受。新MacBook Air有4色選擇，包括午夜暗色、星光色、太空灰和銀色，讓你配襯新學年的全新形象。●

15吋MacBook Air（Ｍ2）規格

系統：macOS

屏幕：15.3吋OLED 2880×1864解像度Liquid Retina XDR

處理器：Apple M2（最多8核心CPU、10核心GPU）

內存：8至24GB

硬碟：256GB至2TB SSD

鏡頭：1080p FaceTime HD攝影機

網絡：Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3

電池：66.5Wh（最高連播AppleTV App 18小時）

其他：3.5mm耳機輸出、TouchID、USB×2（對應Thunderbolt 3）、35W雙USB-C充電器

體積：340.4×237.6×11.5mm

重量：1.51kg

售價：$10,499起

查詢：800 908 988（Apple）

開學優惠 買iPad送手寫筆

Apple新學年的Back To School優惠又來了，即日起至10月2日，大專院校師生均可用優惠價購買iMac、MacBook及iPad等電子產品。例如全新15吋MacBook Air，售價減至最低$9699起。至於贈品亦更多元化，購買Mac系列會送第三代AirPods（可加錢升級第二代AirPods Pro）；購買iPad系列則送Apple Pencil。●

網址：apple.co/46XlHaw

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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