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心坎傷疤持續不滅 生命中不能承受的痛

【明報專訊】慶功宴完結後，一名來自顯赫家族的老闆私底下跟我說：「從小我在有8個哥哥姊姊的大家族長大，每個小孩都有一個傭人服侍，但我只是在well looked after而不是well loved的環境長大，沒有得到長輩的注意、讚賞和認同。現在年過知命之年，才終於創造出一個屬於我的個人成就。今晚哥哥姊姊都前來道賀，給予認同，這是實實在在的存在感！」

沒想到這麼一個出生便衣食無憂、畢生為家族生意奮鬥並頗有成就的人，其sense of worth（自我價值）是來自他看重的人給予的認同感，幾十年來未曾衝破創傷。

情緒需要得不到滿足 變小創傷

他這麼一說，我才恍然大悟，明白他為何總要沒完沒了的justify（合理化）和偉大化自己的主意。每件工作完成後，卻不願意嘉許員工，甚至害怕他們的光芒蓋過自己。原來心裏一直都不踏實，怕家人不知道功勞是屬於他一個人。

加籍猶太裔醫生及創傷書籍作者Gabor Maté用淺顯的方式解釋，創傷（trauma）是傷疤（wounds），是心理上的傷疤並且持續不滅。創傷不是什麼事情發生在你身上，而是發生在你的心坎裏；不是外在而是內在的。

例如一個人相信他不被重視，很多年後一些事還能勾起甚至激活其傷痕。這種傷痛深藏，受傷的人卡住在以前創傷發生時的情緒狀態。有時我們會說：「不要這麼孩子氣吧！」這種說法背後大有道理，因為那人的反應就像小時候的創傷再次發生。

因此，Maté認為加拿大最少六成以上的人都有創傷，比我們想像中更廣泛。倘若小孩的需要不能得到滿足，就算在充滿愛的家庭裏也可以受到創傷，因為情緒需要跟肉體需要同樣重要，亦可以變成小創傷。孩子需要無條件的愛——感到被人看到和被聽到，感到滋擾時被抱着……若得不到滿足而形成了傷疤，而這創傷會在往後的日子呈現出來。

那個第二代繼承人，一直知道自己需要在家族裏的存在感，但沒有處理這個創傷。自己受罪，周遭的人更受罪，被拖進他的傷痕，卻不知其所以然。

遇「陰森」上司 激活心中傷痕

我又想起曾有一個同事呈現另一種創傷。請人不難，請到工作態度好、有學習思維的人從來都最難。公司裏的行政文員，好不容易請來一個，不到3天便請辭，之後一個做不到1天，她們都有提到不喜歡直屬上司，而上司振振有詞說她們不受教、態度慵懶。

我接手此部門後，就算是這麼一個低級職位，都不會像前任般完全放手給主管帶新人，得看看究竟是哪一方出問題。總之，必須終止這個不斷招聘和辭職的輪迴枷鎖。

我每天帶着看來被動和文靜的新文員巡視公司一周，讓她懂得注意哪兒需要維修或清潔的地方，當作是自己家裏的標準看待，發揮她的小宇宙。兩個月下來，我認為她很受教，也學得很快，認真工作，人才也！準備在3個月試用期滿時，給她加工資。

就在我告訴她的那一天，她想了一個早上，然後哭着走進我的辦公室，說要辭職。我莫名其妙，問個究竟。到底她為何哭得這麼淒涼？她緩緩道出主管很陰森，經常悄悄跟她說誰不好、誰要加害她，但會好好關照和保護她；又說我給她加薪全賴主管的提議。不過，文員也能分辨出這都是主管的弄虛作假，但要是長期跟主管一起工作，她覺得很可怕和委屈。

我決意把事情弄明白，遂請主管進來當面解釋，也好讓我鑑貌辨色，看清誰在撒謊。主管細聲無比地說全是誤會，她說的都不是那個意思。

我提議文員先吃午餐，冷靜思考，我希望她留下來，可考慮轉換主管。不料，飯後她哭得更厲害，說：「我聽你話，坐在公園一句鐘，但我腦海裏居然泛起𠝹手的念頭！我已經停止𠝹手15年了，想不到現在我感到莫大壓力，很有衝動再𠝹手！」

其實我不大了解𠝹手等自殘行為，大概知道10幾歲少年較多𠝹手行為，有人認為是作為找回一點存在感或自控的短暫「治療」。但一個36歲的人有𠝹手衝動，連她也感到害怕起來，這意味她所承受的精神壓力有多巨大！

她續說：「我小時候有家暴，16歲離家出走，認識一些不良分子，過了多年的糜爛生活，直到認識現在的男朋友，同居10年了。你還是讓我離開吧……」

我很想幫助她，但沒有心理治療的專業訓練，實在不敢問下去，怕打開了潘朵拉盒子之後不懂得善後。我擔心她會自殺，要她答應未來3天晚上或早上都給我短訊報平安，同時聯絡推薦她給我們的舊同事幫忙開解她。

跟着下來便是查證那個主管是否有問題，這是我最低限度必須處理的。我提出一件事來逐一問其他同事，發覺大家的版本都不一樣，原來主管對着不同人會呈獻不同的假消息——對着A說是B故意弄成的，對着B說是C，對着C便說是A。但最後一定會擺上一副可憐兮兮的樣子，補上一句話：「我只想提醒你小心，請你千萬不要說是我講的。」於是，各人都會心存感激，更不會fact check，逐漸埋下對其他同事的心結。

第一個洞悉主管的惡行，竟然是那個文員！求證結束後，我把這個製造toxic情緒的主管辭退，免得其他同事患上抑鬱症。

以上兩個例子算是創傷，那麼，特大事故如性侵、喪親、意外受傷等所造成的傷痛，便更超乎想像了。

權力懸殊受到更深遠打擊

最近台灣的#MeToo運動由政界開始，燃燒至影視圈，7月初更把文藝界鬧得沸沸騰騰。我特別上心，因為事主是我的好朋友，她指控從13歲開始遭當時51歲的乾爸（著名攝影師及藝術家謝春德）強姦。內容的鉅細靡遺，就算早已知情（但不知細節）的我，也感到無比震撼、動魄驚心，需分開幾次和不停深呼吸，才能把帖文看完。

我不想用較為文雅的「性侵」字眼，因為有些人會誤以為是性騷擾、非禮。不，事件涉及強姦。事主的控訴除了涉及多次強姦，還有歷時3年以藝術之名強迫被撫摸胸部，說這「才能和最原始的宇宙連結」，並拍下許多裸照（乳頭特寫）。（編按：至本報截稿前，謝春德未有就指控公開回應）

朋友發帖當晚，我在線上陪伴她至半夜。想到我們讀起來覺得惡心的情節，過去23年間，這些畫面和聲音卻在她腦海裏重複湧現無數次，在#MeToo運動下，她終於站出來，控訴眾人膜拜的「大師」，並警醒其他女士小心披羊皮的狼。但她的創傷不會這麼容易治癒，疤痕永遠都在靈魂的最深處。這是#MeToo的關節點：受害者都是在權力懸殊情况下受到更深遠的打擊。謝春德對於當時13歲的少女而言，是可信的乾爸、父母的生意伙伴、帶她見識世面的恩師、備受景仰的藝術家。

這些年她都有跟朋友說起創傷，也有尋找專業人士幫助，都只是漫長療程中的一點一滴。●

●Profile

何靜瑩（Ada Ho），互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁，亦是企業教練，為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓。美國喬治城大學外交學院學士，哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。出版多部有關管理和領導書籍，包括《扮有料，只會死得更快》。

Ada.Ho@paxxioneer.com

文：何靜瑩

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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相關字詞﹕#MeToo運動 何靜瑩 創傷 職場

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