蓮塘→大梅沙 賞海天一色 上深圳踩單車 挑戰波浪道

香園圍口岸 推單車過關順暢

今年初才開通客運的香園圍口岸，是香港首個「人車直達」的陸路邊境管制站，容許市民利用行人隧道步行直達口岸過關到蓮塘，正好帶動單車跨境遊變得更便利。記者實試騎單車來到口岸，當天上午約10時到達香園圍／蓮塘，推着單車走過明亮闊落的離境和入境大堂，過關流程順暢，約花15分鐘。

按指示離開大堂，經天橋到達蓮塘口岸商業城出口，便見到行人、單車及電動車均可使用的混合綠道。出口右轉向深圳東部方向騎乘，就是今次單車之旅目的地大梅沙海濱公園；左轉則可通往羅湖商業區。

盤山單車徑爬坡 哨所佔最高點

記者選擇右轉經羅沙路綠道騎乘，兩旁大樹成蔭，邊境圍網外就是香港範圍，更可望到香港著名的白虎山麥景陶碉堡。騎了約5公里綠道，途經天橋、屋苑等，來到盤山公路旁的盤山單車徑。單車徑設計分來回兩線，路面闊落，環境幽靜，清風徐來，踩得舒暢。此處大約需騎3公里爬坡路，部分斜度與鹿頸相若，慢慢騎乘倒算輕鬆。抵達公路最高點、海拔180米的伯公坳哨所時，大家不妨在哨所附近休息打卡，在樹底下喝水乘涼，再騎2公里下坡路。下坡雖極度暢快，但大家可勿樂極忘形，小心注意車速；經過盤旋急彎下坡路時，宜減速慢慢下山，提防轉彎時炒車。

抵達沙頭角邊境騎乘，接回深鹽路朝沙頭角地鐵站直去，在十字路口前右轉經油站的沙深路，約騎乘10分鐘抵達沙頭角口岸，又是打卡時間。由蓮塘口岸騎單車到沙頭角口岸約11公里，記者花了約1.5小時。

沙頭角看海 遠眺吉澳、鴨洲

從沙頭角口岸出發，經沙深路接上金融路，來到海景路單車徑，旁邊便是涼風颯颯的鹽田區海濱公園木棧道。木棧道不可騎單車，泊好單車後，在岸邊或觀景台觀賞沙頭角海一帶景色，遠眺香港的吉澳、鴨洲，以及深圳鹽田港等地，風景漂亮。

離開棧道，騎單車由海景路左轉海山東一街，連接海景二路、深鹽路、進港三路、海邊街，抵達鹽田海鮮食街，行程約8公里，記者騎乘時間30分鐘左右。在海鮮街稍歇吹吹風，近觀鹽田港，相當寫意。

鹽田海鮮食街 歎滑溜蛋漿腸粉

休息補充體力，想歎海鮮的話，附近有不少食肆，不過今日踏單車才是「主菜」，所以來點輕食更合適。特別選擇當地流行的蛋漿腸粉，餡料包括叉燒、牛肉等。吃一口牛肉腸（19人民幣），十分足料，加了蛋漿，令滑溜的腸粉散發蛋香，值得嘗試。

吃過腸粉後，在海鮮街的鹽梅路單車專道，沿大鵬灣海邊前往大梅沙海濱公園。單車徑長約6公里，記者騎乘時間約30分鐘。大梅沙位處深圳東部，三面環山；騎着單車緩緩上高地，盡覽海灣風光。單車徑設計完善，沿路設有休息觀景台、洗手間及免費飲用水補給站。車友不需要一口氣騎畢單車徑，不妨停一停，細賞海灣風情。另外，單車徑其中一段路以波浪道設計，考驗車手能力，記者吸了一口氣，跨過波浪道。大家量力而為，體力不足時可推車而上。

騎乘約5公里路時，來到臨山崖海邊，一定要停下來俯瞰大梅沙海濱公園長約1800米的沙灘，景致迷人。大約再騎10分鐘下坡路，便抵達今次單車之旅終站大梅沙海濱公園。打卡後，原路折返蓮塘口岸，來回約50公里，大概騎車5小時。●

●深圳旅遊錦囊

入境要求：回鄉證及健康申報黑碼

貨幣：1人民幣約兌1.1港元

手機地圖：單車旅遊往往依賴手機地圖應用程式尋找路線，但在港慣用的「Google地圖」在內地應用常有失誤；規劃路線時不妨參考內地較常用的應用程式，如「高德地圖」等

備註：蓮塘口岸至大梅沙海濱公園路線，來回約50公里，騎乘時間約5小時，必須帶備足夠食水及輕便能量食品

文：蔡朗清

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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