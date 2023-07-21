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藝文青：誰是怪物？

【明報專訊】看日本電影《怪物》，見到當中嘗試修補大人與孩子之間的裂縫，很是感動。以下開始劇透。

筆者特別喜歡那些拍攝孩子的影視作品，例如Netflix在2017年推出的劇集《去X的世界末日》，同樣以兩個孩子為主角，一男一女，都出生在糟糕的家庭，男的目睹母親自殺後與父親關係疏離，女的見證母親改嫁而非常討厭後父。第一季的故事是他們逃離自己的家，冒險過程中誤殺了殺人魔，遭警方通緝，兩人逃亡，男的只能往無盡的大海跑去，卻有槍聲響起……

奔跑，向絕望中的希望奔跑，《怪物》最後的畫面同樣也是奔跑的孩子。2021年看過《她和他的戀愛花期》，筆者記住了編劇坂元裕二的名字，來到《怪物》，不得不說他的劇本乾淨利落，故事寫實細節清晰，而人物立體是因為他們身上善良與陰暗面同時存在。他的前作寫親密關係如花綻放與凋零，新作中綻放與凋零的卻是人的純真，由他細膩筆觸描寫顯得更加動人。

純真綻放與凋零

很喜歡《怪物》的敘事結構，3個章節，3種視角。學寫劇本時常笑說某些編劇擅長以敘事結構表達概念，是「結構控」，坂元裕二或者是其中之一，他曾解釋採用這結構原因，是表達不同角色在自己視角中做自以為對的行動，卻也在不知情的情况下傷害別人。

誰是怪物？坂元裕二曾提過劇本中加害者的角色很難寫，人也很難意識到自己是加害者。母親因為兒子被罵、受傷，所以向學校投訴教師，據理力爭，母親是受害者，教師和教育體制是孩子與家長的加害者；教師以為孩子欺凌同學，仗義執言，在他眼中，投訴的母親是加害者，自己是受害者，他甚至想自殺明志。浪漫點可以說，母親為家庭，教師為理想，各自成為「怪物」，當然他們也各自承受着更多的生活重擔。

掀起波瀾的兩個孩子卻雙目澄明。從母親與教師找到兩個孩子遊玩的廢棄車廂、他們滿臉驚慌的畫面後，故事進入第三章，從孩子視角看大人的糾結。孩子有孩子的陰暗面，眼見大人不少衝突源自誤會，事情卻一發不可收拾，見識了人與人互相理解之困難，孩子開始討厭世界。

很多年輕人呼喊「我們是最後一代」。電影最後一幕，兩個孩子快樂地奔跑，卻沒有交代清楚他們是生是死，奔跑是象徵不顧一切的勇氣與信念吧？其實大人與孩子之間的裂縫，不是大人這個群體與孩子這個群體的裂縫，所有大人都曾經是一個孩子，而孩子都在時間或現實逼迫下長大成人，其實怪物在所有人心中，能帶着勇氣與信念和怪物相處，那就好了。●

文：劉螢

[文化力場]

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