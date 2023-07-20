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Star Chic

Life & Style

star chic：Margot Robbie演活Barbie 粉紅時尚 跳上大銀幕

【明報專訊】電影《芭比》（Barbie）今天（20日）在香港上映，由Margot Robbie飾演這個流行的娃娃。自去年她的電影造型曝光後，粉紅色成為了時尚迷的關注焦點。據Lyst的2022年時尚報告指出，去年6月，Margot Robbie的全粉紅西裝「Barbie造型」在網絡上爆紅，並引起網民對粉色服裝搜尋量增長416%！在過去數十年，粉紅色持續流行，甚至是一種代表女性的文化符號。

Barbie是永遠的時尚代表。自1959年面世起，這個由Mattel創造的娃娃，不但成為了全球最受歡迎的玩具之一，並且對女孩子產生深遠影響。在自我認知和身體形象方面，擁有長腿、纖腰和胸部豐滿的Barbie，其身材比例經常被形容為「完美」，而這種刻意塑造的身材，在一定程度上亦對女生產生了「錯誤」的審美標準，可能會令她們對自己的身體形象產生負面影響；然而，代表女性理想模樣的Barbie，亦為部分人提供了一種對自己身體的積極認同，以及對於美麗外貌的追求。

Barbiecore粉紅色熱潮

Barbie除了是不少女孩子的玩伴，其獨特經典形象，更成為不少女星的穿衣打扮靈感來源。當中的表表者，非hip hop歌手Nicki Minaj莫屬（她有份演唱《芭比》電影主題曲），從她出道起，便與這個塑料娃娃密不可分，不但經常穿上立體感的膠質粉紅造型，還配以突出鮮艷的妝容，形象突出鮮明，甚至稱她的歌迷為Barbz，在潮流文化界延續Barbie的風格，建立起Barbiecore潮流。

Barbiecore的精髓可以用一個顏色來概括──粉紅色。這種明亮、鮮艷的Barbie Pink，最初是Barbie所屬的品牌用色，予人一種溫暖、充滿活力、甜美和幸福感的感覺，不但是女性和女孩子喜愛的顏色之一，亦成為代表性別的文化符號，通常會應用於代表女性的產品和服飾，例如女性化的設計、手袋、鞋子等。至於風格方面，稱得上為Barbiecore，當然亦依照Barbie常穿的衣著款式，風格包羅了1980年代到2000年代初的設計，像是塑膠迷你裙、收身裙等，配以閃爍、羽毛細節，令Barbie形象更呼之欲出。另外，亦少不了塑料配飾與具玩味感覺的高跟鞋，整體形象既流露強烈的女性形象，也充滿童趣。

在經歷過漫長的疫情後，很多人也重拾正常社交生活並渴望擁抱更多彩色的設計，而這種毫不掩飾的粉紅色美學，正予人正面、無憂無慮的感覺，正好符合當下的樂觀情緒，能夠成為今年夏季的大熱潮流，實屬合情合理。●

WHO: Margot Robbie

WARDROBE: Bottega Veneta, Atelier Versace

查詢：Bottega Veneta 2739 6865（海港城店） Diesel www.diesel.com Farfetch www.farfetch.com Harvey Nichols 3968 2668（太古廣場店） Net-A-Porter www.net-a-porter.com Versace 2199 7768（海港城店） 連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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