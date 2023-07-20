明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Showcase

show case：Urban Riviera初秋系列 都市魅力遇上度假享樂主義

【明報專訊】時尚品牌常於初夏推出度假系列，當中必然是熱辣辣的性感泳裝、沙灘裝及配飾等。不過來到初秋系列，有時亦會趁度假氣息未減退之際，順勢推出滿載享樂主義和生活樂趣的衣飾。Valentino剛推出的Urban Riviera，就正是一個既具都市魅力，亦帶有度假享樂主義的氣息。

Riviera是意大利語海岸線的意思，後來被指為意大利利古里亞（Liguria）海岸的專稱。由於當地景色宜人兼氣候溫和，是舉世公認的時尚度假勝地。後來在法國、英國、美國和墨西哥等都有類似地方稱為Riviera，就連香港多個住宅屋苑也以此命名，無非想叨一點光，亦令Riviera一詞充滿想像空間。

注入經典元素 粉紅貫穿系列

Valentino的Urban Riviera 2023初秋系列，彷彿就是要將都市魅力和時尚的度假享樂氛圍，統統注入系列當中，因此衣飾攝取了品牌過去多季的種種經典設計元素，無論色彩、面料、細緻的裝飾和單品巧妙的互相配襯，均令人目不暇給。除了品牌標誌——奪目的鮮紅色外，還有Valentino Pink PP，這粉紅色在2022秋冬季度貫穿整個系列當中的40多個造型，令本應不屬於任何人的一隻嬌艷粉紅色成為Valentino的另一標誌。除了紅及粉紅色，深淺度不同的藍、鮮綠和血橙色的襯托令系列色調層次更為豐富。印花方面則有非常Valentino的Crepe de Chine Pois波點、Animalier豹紋、航海風的間條，以及源自品牌1967年高級訂製系列的絲綢晚禮服，輾轉再於2017春夏男裝系列以粗獷迷彩表達的Cady Panther圖案，在Urban Riviera系列中以嬌艷的粉紅呈現。首次於2023春夏系列推出的Toile Iconographe圖案，則繁密地印在外套和緊身衣上。裙子有A字形、鉛筆形和魚尾形等多種款式，輕易提升輪廓並豐富身形線條，精緻面料和高端刺繡令造型時尚奢華，鏤空處理的側蝴蝶結組合和深領口晚裝，為系列中最性感撩人的選擇。

別致小手袋、高跟鞋 突顯迷人氣質

配飾方面，Rockstud23手袋、Rockstud高跟鞋等展現都市氣息，而特別為Urban Riviera系列推出的迷你版Locò手袋，及配以VLOGO Signature按釦開合的Letter小號手袋同樣別致可人，Nite-Out高跟鞋款的廓形時尚，加上緞面和蝴蝶結細節，突顯迷人的女性氣質。●

查詢：Valentino 2523 8035（置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Shini（Synergy Model Management）

化妝及髮型：Kathy Lam

場地提供：香港康得思酒店

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com

[Showcase]

相關字詞﹕初秋系列

上 / 下一篇新聞