紅色酒標向《男兒當入樽》致敬 福岡三井の寿辛口百搭

說「三井の寿」跟「十四代」齊名，或許有點過譽，而且兩者風格也大相逕庭，不過釀造十四代的高木酒造跟釀造三井の寿的井上合名会社確實十分友好，甚至在清酒紀錄片系列《銘酒誕生物語》中，高木酒造藏元高木顯統推介的九州銘柄，正是三井の寿。

銘柄早在1922年便誕生，因為第一代社長井上茂次郎在福岡縣三井郡創業而得名，去年剛慶祝100周年，但這款本身是九州地酒的作品能蜚聲國際（起碼是亞洲）卻是近10年的事，因為他們將經典酒款「三井の寿 純米吟醸+14大辛口」換上了紅色「14號」酒標，增加了不少話題。動漫迷一看到這酒標，就知道這是向著名籃球漫畫《男兒當入樽》（中台譯《灌籃高手》）其中一名重要角色——湘北「三分射手」三井壽致敬。

《男兒當入樽》電影版The First Slam Dunk去年上映，打破不少地區的票房紀錄，今年4月才於內地播放，同樣大受歡迎，連帶這款清酒都大賣，但因為福岡的山田錦失收令產量減少，供不應求下出現炒賣潮，售價比日本的建議零售價高幾倍。

迷倒漫畫作者 14號球衣源自酒精度

不過，千萬不要誤會品牌叨了《入樽》的光，實情卻是相反——《入樽》作者井上雄彥的創作靈感其實是來自這款清酒。井上雄彥真名叫成合雄彥，本身是九州鹿兒島人，後來在居酒屋喝到了三井の寿，十分喜歡，還以此為靈感創作了三井壽這個人物，而三井壽身穿的14號球衣，正代表清酒的酒精度。

井上雄彥是不是因為這銘柄而用了「井上」這姓氏作筆名，不得而知，但書中不少角色名字均來自福岡地名，例如仙道、高宮等，其中「流川」更是在井上合名会社附近，而對應人物就是三井壽的湘北隊友流川楓。井上合名會社現任藏元兼杜氏、四代目的井上宰継說，他也是收到《週刊少年JUMP》總編輯通知，才知道井上雄彥那麼喜愛，於是跟井上雄彥事務所聯絡並取得授權下，於2013年推出紅色14號酒標「致敬」作品。

那麼，這款「三井の寿 純米吟醸 +14」好不好喝呢？我個人來說是很喜歡，但相信絕大多數香港酒友都覺得不好喝，這支作品寫明是「大辛口」，不是說好辣，而是super dry的意思，既沒有甜味，也沒有吟釀香，所以未必是愛吃壽司、刺身的香港酒友那杯茶。但要留意的是，井上雄彥是在居酒屋裏喝的，這種大辛口正好能配搭不同口味的料理，我就最愛冰得冷一點來配串燒。在日本樂天網購，這支酒僅售1639日圓（未計運費），折合港幣約90元，就算在香港網店購買，也只是百多元，非常便宜。另有白色「作客波衫」版本，跟紅色的分別是，白色版本是生酒來的，所以味道上會有多一點變化。

春夏秋冬限定系列 以意大利語命名

品牌當然不是只有「+14」，其春夏秋冬限定系列也值得一試，有趣的是這4款清酒都以意大利語命名。春是Quadrifoglio，意思是幸運四葉草；夏是Cicala，即是蟬；秋是Porcini，意即菇菌；冬是一款濁酒，名曰NeVe，解作雪。為什麼要將意大利語放上酒標？井上宰継解釋：「我很喜歡意大利，大約去過10多次，我喜歡那裏的文化與食物，我想分享自己對當地的熱情，同時帶出清酒的季節特質，便使用意大利語來代表四季。」

另一個對其影響甚深的歐洲國家是法國。原來井上宰継在1980年代跟父親到了波爾多的酒廠觀摩，葡萄酒釀造重視風土（terroir），大大影響他後來作為杜氏（釀酒師）的方針，例如兵庫縣的山田錦雖然出名，但他卻堅持選用福岡產的山田錦，為的就是帶出地方風土的特質。

品牌跟葡萄酒交集的還有Miinokotobuki作品，單看酒標會以為是白酒，實際上是用了葡萄酒酵母發酵，因此有青蘋果的香氣，入口也感受到檸檬、蘋果的酸味。至於Batonnage這作品更用上了葡萄酒釀製的工序：Batonnage即是「攪桶」，葡萄酒釀酒師為免沉澱物積聚在底層太久，影響味道，因此會不時攪拌，品牌將此方法用於清酒上，在釀造過程中連續攪拌1個月，用以幫助發酵。我沒喝過這款作品，網上則有評論說：「我徹底被這種未嘗過的味道打敗了。」到底是好是壞，可能還得自己體驗一下。●

■胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com