明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
旅遊

西班牙滋味遊 加利西亞超值海鮮吃不停

【明報專訊】西班牙西北部的加利西亞大區（Galicia）是全球朝聖者嚮往之地。旅人從不同起點，徒步逾100公里，朝向相傳安葬聖雅各遺骸的聖地亞哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）進發。大概因朝聖印象太深，人們總以為若非信徒，或未有準備及能力朝聖，就沒有到這個大區的理由。其實，若撇開朝聖，加利西亞大區的海鮮美食與度假配套，仍很適合消閒旅遊。

加利西亞大區位於西班牙伊比利亞半島西北邊端，西接大西洋，南端與葡萄牙接壤。若由首都馬德里往聖地亞哥德孔波斯特拉，最快捷方法是乘坐內陸機，機程約1小時15分鐘，坐火車則約3.5至4小時。加利西亞大區既以朝聖之路聞名，但無論是否來朝聖，聖地亞哥德孔波斯特拉主教座堂（Cathedral of Santiago de Compostela）都是必遊之地。座堂建於11至13世紀，經年累月擴建修葺，結合羅馬式、哥德式、巴洛克式、銀匠式和新古典風格建築，座堂內近年更換了部分椅子與吊燈，注入近代簡約風，融合起來卻沒違和感。

街市即買即煮 巨型八爪魚彈牙

座堂外圍地區是市內最熱鬧之處，餐廳、酒吧及小店林立，全都徒步可至。座堂附近更有個連當地人都喜歡的街市Mercado de Abastos，能買到各種在地新鮮食材，如海鮮、芝士、水果及肉類等，朝早至中午時段總是人頭湧湧。街市以號碼劃分每條室內拱廊，5號拱廊全是食店，供應最地道的加利西亞菜式。加利西亞擁有超過1600公里海岸線，正所謂靠海吃海，街市供應的水產不僅非常豐富，還很新鮮，因為由附近海岸直送，價錢要比西班牙其他地方吃的更便宜，如扇貝、八爪魚、鱈魚、鮟鱇魚等。當地人常會在街市攤檔即場挑選，再交給食店代為烹調。客人可先到食店留位，與店家商議好烹調方式和費用，再到周邊攤檔買海鮮。

加利西亞八爪魚（Pulpo Feira）是這個大區的經典美食之一。加利西亞周邊海域盛產八爪魚，每隻動輒可達2公斤，肉厚肥美，當地人常愛用來做tapas及菜式。由於一隻八爪魚分量比較大，一枱客人難以吃掉一整隻，加上烹調需時，人們乾脆在食店落單點選。食店一般早已煮好八爪魚，每有客人落單，廚師便會走到廚枱前，一手拿大廚剪，一手拿起煮熟的巨型八爪魚，像剪腸粉般剪成一小段，淋上橄欖油及加利西亞甜椒粉與海鹽，就成為一道彈牙鮮美的八爪魚美食，售約百多港元。

米芝蓮fusion菜 吞拿魚「壽司」清爽

除了地道街市，主教座堂附近亦可找到米芝蓮星級餐廳。Casa Marcelo是其中一間甚受當地人歡迎的1星米芝蓮餐廳。其採用在地海鮮及時令季節食材，以亞洲及中南美洲fusion方式主理，如將黃鰭吞拿魚魚生外層火炙，做出外香內軟的口感，再配上時令無花果及特製醬汁，製作成有趣而清爽的「壽司」；又會以新鮮青豆加上昆布絲烹調成為濃湯煮蜆等。餐廳的葡萄酒更是與酒莊特別商議選擇用來配菜，酒標上都神秘地沒有列明葡萄品種，每次配菜都由侍酒師特別介紹。

Casa Marcelo跟部分走高格調路線的米芝蓮餐廳氣氛截然不同，屬於熱鬧地道格局，設吧枱開放式廚房，客人可一邊看着廚師做菜，一邊與朋友享受米芝蓮美食，人均消費約由60至80歐元（約526至702港元）起，價錢亦算親民。由於訂枱熱烈，餐廳更一改平時西班牙人「慢食」的習慣，晚餐不時需要招待兩輪客人，每輪用餐限時90分鐘。值得一提，同一區內還有另一家1星米芝蓮餐廳A Tafona及多間米芝蓮推介食店，有級數的用餐選擇倒不少。

邊境小鎮嘗肥美鬼爪螺

距離聖地亞哥德孔波斯特拉約120公里的近海邊境小鎮圖伊（Tui），是加利西亞大區另一個能品嘗豐富海鮮的地方，尤其盛產蜆、蟹、扇貝、蟶子等海產，亦不時供應肥美的鬼爪螺（percebes）。鬼爪螺一般生長於海邊礁石縫隙內，採捕較艱難，需耗不少人力物力；然而由於螺肉爽口兼味道極鮮甜，常為老饕們所喜愛。鬼爪螺在西班牙亦屬貴價海產，但對比其他大區，加利西亞大區北部沿海之地鬼爪螺產量較高，加上能省卻運輸及保鮮成本，在地品嘗新鮮又便宜得多，特別是在春、夏季，鬼爪螺最肥美，捕獲量又較高，故性價比也高。

圖伊市中心的O Novo Cabalo Furado是西班牙朋友推薦的地道餐廳，海鮮選擇豐富，無論當地人或遊客對餐廳的評價都很高。餐廳海鮮大部分由附近海域的漁民直送。時令的麵包蟹、鬼爪螺等都屬時價。想知當天那些海鮮「又平又靚」，就得看看當天放在吧枱玻璃櫃的食材，6月時在這裏點來一大碟肥美的鬼爪螺才約17歐元（約149港元），一隻麵包蟹大約賣200多港元，比香港吃到要鮮美得多。餐廳更是豐儉由人，若點家常海鮮如魷魚、沙甸魚等，再加些地道菜式，人均約10多歐元至20歐元（約88多港元至176港元）已可吃得滿足，想嘗豐富貴價的海鮮則約40歐元（約352港元）起。

在加利西亞，能嘗美味海鮮的地方當然不止以上兩個城市，海邊大城市比戈（Vigo）、河海邊緣的旅遊城市蓬特韋德拉（Pontevedra）等都不難找到好味又相宜的餐廳；比戈的市場內甚至有整條巷子（Calle de Las Ostras）售賣生蠔，又便宜又鮮甜，養殖的生蠔全年有供應，若要嘗野生而肥美的生蠔，就最好在12月至翌年2月天氣較涼的季節來品嘗了。●

Mercado de Abastos

地址：Rúa das Ameas, Santiago de Compostela, Galicia, Spain

營業時間：周一至周六上午9:30至下午5:00

（因店而異）

Casa Marcelo

網址：www.casamarcelo.net

O Novo Cabalo Furado

網址：onovocabalofurado.es

Calle de Las Ostras

地址：Calle de Las Ostras, Vigo, Spain

● 西班牙旅遊錦囊

證件：持特區護照前往西班牙毋須簽證，最長可逗留90日

航班：香港飛往馬德里，再轉火車或內陸機前往聖地亞哥德孔波斯特拉，8月票價約12,361港元起（未連稅）。查詢：國泰航空（www.cathaypacific.com）及 Iberia（www.Iberia.com

住宿：聖地亞哥德孔波斯特拉市中心酒店NH Collection Santiago de Compostela，每晚房價145歐元（約1273港元）起。查詢：www.nh-collection.com

租車：於網上租車，再於聖地亞哥德孔波斯特拉機場取車，平均日租約50歐元（約439港元）起。查詢：www.avis.com

西班牙旅遊局：www.spain.info

加利西亞旅遊局：www.turismo.gal

文：卓文慧（IG：@joannecheuk）

協力：西班牙旅遊局、Turismo de Galicia

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[旅遊]

相關字詞﹕街市 美食 海鮮 聖地亞哥德孔波斯特拉 加利西亞 西班牙

上 / 下一篇新聞