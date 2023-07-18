明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第458期

Happy Pa Ma

論盡教育：一位令人佩服的家長

【明報專訊】王師奶常以「牛頭角一匹婦」自豪，上周收到天水圍一家長電郵，她有一個讀小六的兒子，向小婦人討教選校問題，並講述她選校理念。王師奶看完之後，肅然起敬，原來高人無處不在，小婦人真要收斂收斂了。這是一個視野寬宏、審時度勢、知己知彼、不亢不卑的家長，有一個這樣明事理、不強求的家長，孩子有福了。小婦人和她反覆討論後，折服之餘，將該家長部分見解和一些「矇查查」、「盲頭烏蠅」式的家長分享，讓他們看到一盞選校明燈。

靠人事入名校 勉強無幸福

該家長住天水圍，兒子就讀區內一教會學校，學校管理嚴格，兒子被編入「精英班」。她知道兒子是「精英班」中的「中上級精英」，所以她對兒子存希望於不太厚望之中。該小學和元朗區一所家長心目中的band 1中學有聯繫關係，每年約有40至50個小六畢業生升讀該中學。該家長說當然希望兒子也能入讀，但如果入唔到，亦處之泰然，退而求其次，不強求。如果兒子程度未達水準，出盡八寶，「叩門」叩到頭破血流，最後真的入到心儀中學了，隨着而來的是悲劇。

悲劇兩字有點煽情，但王師奶確實見過不少勉強靠人事掹車邊入名校的學生，讀到「滿江紅」，信心盡失。俗語說「無咁大個頭，唔好戴咁大頂帽」，真係貼地之言，不論讀書、做人、做事，勉強無幸福。不強求是明智之舉，可是一般家長不作如是想，以為入到程度高的學校，自己的仔女就會跟着成績好。他們潛意識有「群着好人成君子」的想法，既然近朱者赤，同學都是叻仔叻女，自己個仔會有樣學樣，都會跟住叻。有無呢啲例子？有，百中無一，失敗的例子多的是。

隨遇而安 有尊嚴地叩門

王師奶問這個家長，如果派入麻麻哋的中學又如何？她答得很理性：「如果派入麻麻哋的中學，證明你個仔程度係麻麻哋啦，咁我會欣然接受；好似婚姻，竹門對竹門，木門對木門，門當戶對，才是好婚姻。家住公屋，嫁入豪門，不給公婆懷疑你貪財，也給妯娌白眼喇。」小婦人再問：「咁妳會唔會去叩門？」她稍一猶豫答：「會，會有尊嚴地叩門，絕不死纏爛打，苦苦哀求。如果學校接受我的兒子入讀，證明我的兒子符合他們的要求，可以尊嚴地入讀。尊嚴地叩門，尊嚴地入讀，何愧之有！倘若被拒門外，咁就唔係門當戶對啦。」

王師奶佩服之餘，繼續聽她的高論：「人生一世，論長不算長，論短也不算太短。12歲的孩子，前面的路很遠，做家長的不知自己是否永遠留在香港，孩子也不確定會否到外地學習，不用想得太多。人無遠慮，必有近憂是至理名言，但『今天的碗今天洗，不要預洗明天和後天的碗』也未嘗無理。」

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第458期]

相關字詞﹕親子筆陣 名人KOL 王師奶 論盡教育

上 / 下一篇新聞