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副刊
Happy PaMa 教得樂 第458期

Happy Pa Ma

辣媽CEO：這個媽媽了不起

【明報專訊】據6月26日的新聞報道，兩名分別2歲及4歲的女孩，誤服「大麻糖」嘔吐並昏迷，情况嚴重。據報當時兩女孩的父母正分居，由父親照顧。22歲母親接獲消息即趕到醫院，25歲父親涉嫌藏毒及「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」而被警方拘捕。

不接受捐款 獨力養兩女

內情如何？輿論議論紛紛，有指摘母親不負責任，狠心丟下稚女不管，為什麼會把稚女留給一個這樣的父親照顧？是不是母親只顧自己風流快活？原來這個媽媽只盼「我哋三母女只係想好好過日子」，只為不分日夜拚命掙錢。當日我只知一二，已經覺得這個媽媽很了不起；近日在YouTube看到這個母親的深入訪問，更對她肅然起敬，佩服佩服！

這個媽媽叫Summer，這段片在兩個女兒出事之前，從約訪到拍攝足足花逾3個月。年輕單親媽媽多的是，她有什麼特別值得拍攝採訪？這個媽媽堪稱香港女性的典範！敢作敢為敢錯敢認敢改，不卑不亢，莊敬自強，不怨天不尤人，個子嬌小志氣大大，獨力支撐一頭家，為自己爭口氣，為女兒做榜樣！說實話，我佩服到五體投地！

更難得的是，影片出街之後絕大部分迴響都是非常正面的支持，雖然不分青紅皂白的鍵盤戰士當然有，但亦有不少有心、熱心人提出捐錢幫助Summer渡過難關，Summer親自留言回應——「雖然呢排生活好艱難，但係我唔鍾意攤大手板問人攞錢，寧願去借，工作還番畀人，都唔會接受捐款，有手有腳，餓唔死我，都唔會餓到我兩個女！」無學歷無地位的弱小女子，那正氣那骨氣，教多少飽讀詩書位高權重的袞袞諸公羞恥汗顏？

做地盤泥水 「因為包飯！」

18歲，未婚懷孕，以為鍾意就結婚，的確是不成熟的決定。但錯了又如何？有勇氣面對承擔責任改過，有些人窮一輩子都做不到！結婚之後丈夫教她去財務公司借錢，無錢還被追數，讀書少又無工作經驗，做得乜？做地盤，因為包飯！可想而知她有幾拮据，連基本開飯都成問題！後來遇上做泥水師傅的恩師，做學徒有$900日薪，是工作的最大推動力，幾辛苦都捱落去！究竟可以幾辛苦？不要講其他工作工序，單講搬膠沙，地盤用的膠沙45公斤一包，家居裝修的25公斤一包，Summer的體重只有40公斤，點搬？大家話呢？

將相本無種，女兒當自強，聽Summer談笑自若娓娓道來，我打心底欣賞她但又十分心疼她！祝福Summer三母女，幸福快樂永伴隨！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第458期]

相關字詞﹕張慧敏 辣媽CEO 名人KOL 親子筆陣 辣媽

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