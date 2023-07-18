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副刊
Happy PaMa 教得樂 第458期

Happy Pa Ma

家庭有教：學好英語的有效認知辦法（三）

【明報專訊】上期談及如何透過「多比較、多動態、多圖示」，促進孩子學英文的「語音意識」。今次我們再介紹一些相關語文小遊戲：

1.押韻玩語文

首先家長將一些簡單而串法相近的英文詞彙整合出來，例如bed、red；hat、cat；ball、wall，並配上相應圖片，列印或寫在紙上。這些詞彙和圖片一般都很容易在網絡上找到，家長選擇時緊記配合孩子的能力。先以簡單玩法開始。將圖卡分散放在枱面，圖、字向上，玩家輪流抽卡，將串法相近、讀音押韻的一對詞彙抽出來組合、朗讀。熟習遊戲後，家長不妨換上較艱深的詞彙；或將玩法稍作改動，與孩子輪流使用詞彙造句，句子未必要言之成理，有時甚至「愈荒誕、愈易記」！其他加強難度的玩法，包括要求玩家多加1個相關新詞彙（例如hat配對cat後，加上fat、mat、sat等造句）；又或將圖和詞彙分別寫在卡紙的底面，圖向上而詞彙在下，考驗孩子的詞彙知識。

2.複合字「切合」

英文詞彙中，不時出現由兩個或以上本身已有意思的字詞，結合後組成複合字（compound word）。認識複合字的切割與結合，有助孩子明白英文詞彙的結構系統。例如handbag（手袋：拿在手上的袋）、raincoat（雨衣：在雨中穿著的外套）等。當然也有例外的時候，例如hotdog（食用的，而不是一隻很熱的狗）、turncoat（變節的人，而不是要翻轉外衣）。孩子愈熟習，就愈少犯錯。

3.音素「加減換」

英語總共有44個音素（phoneme），親子可以一同玩音素遊戲：

．加音：在英文詞語的前或後，加上一個新的音素，組成一個新的詞語。例如：/c/ & lock = clock、star & /t/ = start；

．減音：玩法與「加音」類似，今次則將音素刪除。例如：bat = /b/ & at、pant = pan & /t/；

．換音：將詞彙原本的音素換成另一個，組成一個新詞語。例如：bat → chat、tin → ten、cat → cap。

香港教育大學兒童與家庭科學中心的《賽馬會「童步向前」英語學習計劃》，自2021年起在小學推動英語學習計劃，以提升初小學生對英語學習的動機和能力，有興趣可瀏覽以下網址：

www.youtube.com/@jcprojectrise3026/featured

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第458期]

相關字詞﹕學英文 張溢明 林俊彬 香港教育大學幼兒發展中心 香港教育大學 家庭有教

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