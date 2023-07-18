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Happy PaMa 教得樂 第458期

Happy Pa Ma

日式育兒記：日式消暑法

【明報專訊】日本四季分明，6月陰天的時分仍吹散陣陣涼意；一踏進7月，氣溫急劇上升，加上連續兩星期太陽高掛，火傘高張，東京體感溫度天天達38至39℃，感覺猶如身處蒸籠裏。每一次大家見面第一句便說：「今天很熱呢！」然後急不及待躲入樹蔭，或即刻回家消暑。哥哥所讀的小學在這星期本來有幾堂游泳課，也因為政府發出「熱中症」警號而取消，幼稚園亦不能去公園遊玩。大家都希望雨天快來，為大地降一降溫。

認識日本媽媽們多年，觀察到她們對抗炎夏也有自己的消暑妙法，大家也可以參考一下。

1.鹽分糖傍身

跟一些日本媽媽去公園的時候，發現她們會隨身帶備一些「鹽分charge」糖果。流汗會令身體流失水分和電解質，但有時候我們未必容易買到電解質飲料來補充，所以大家也會帶備這些鹽分糖，定時補充一兩粒。上一次我們到海邊做執垃圾義工，當時烈日當空，活動完畢後負責人為每人派上兩粒鹽分糖，更催促我們要即時吃掉，非常嚴謹。

2.戴冰感頸環接放學

大家如果在澀谷或新宿，未必會見到很多人在頸上掛冰環；但如果來到住宅區，便會發現很多日本媽媽或小朋友的頸上都掛上一個小小的圓形頸環，可放入雪櫃冰格裏冷凍。不少媽媽接送子女的時候，也會掛在頸上感受一陣涼意。

3.由頭包到腳

每一次約日本媽媽聚會，或者接送放學時閒談，我也是比較突出的一個，不是因為高度，而是因為只有我穿著短袖短褲（我已經不是穿背心），露出四肢；相反所有日本媽媽也是由頭包到腳，有些還會戴口罩，只有近眼部位置的肌膚會露出。問她們為何在夏天仍不穿短袖，不少媽媽一致認同穿長裙、戴冰涼手袖，是最消暑的穿戴。

4.冷盤凍飲踢走暑熱

日本人沒有我們養生的概念，所以在熱天選擇食物和飲品時，都以冰凍為主。最近跟日本媽媽吃飯，她們主要會點選中華冷麵、沙律、冷意粉等，飲品也一定會加冰，盡情享受冰冷美食。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

http://www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

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[Happy PaMa 教得樂 第458期]

相關字詞﹕日本生活 日本 親子筆陣 名人KOL 椰菜媽 日式育兒記

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