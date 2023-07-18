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Happy PaMa 教得樂 第458期

Happy Pa Ma

潮媽寶典：做了媽媽，更要練習做自己

【明報專訊】隨着時代的進步和對婚戀態度的改變，許多娛樂圈女星都毫不避諱，在演藝生涯的上升期結婚生子，先做潮媽，再拼事業，2012年港姐冠軍張名雅（Carat）就是其中一個。她在2017和2018年分別誕下兩子，如今在「做媽媽」和「做自己」間不停切換。

Carat從小就喜歡小朋友，婚後第二年順利懷孕。在外界還不知道Carat有孕在身時，有監製邀請她拍武打劇，Carat內心很掙扎，因為這是一直想挑戰的影視作品類型，但考慮到身體狀况，最終只能帶着失落委婉地拒絕。從拒絕的那一刻起，Carat就明白做媽媽不容易，今後的人生必定因為「媽媽」這個身分而有所犧牲。

有犧牲有煩惱 勇於面對挑戰

在大兒子1歲多時，Carat發現再次懷孕，作為新手媽媽不免憂慮：「哥哥還那麼小，我把所有的愛都給了他。弟弟出生後，給哥哥的愛就會減半，這樣很對不起哥哥……」幸有老公開導：「再多一個家庭成員是好事，我們給大兒子的愛不會減少，反而多了一個人愛他。愛不是一分為二，是你會生出更多更多的愛給孩子。」在Carat生出更多愛給孩子的同時，也生出了不少煩惱：「怎麼可以增加奶量為初生兒子提供足夠的口糧」、「兒子1歲多了，要報讀哪所幼稚園」、「又到底該為他報讀什麼小學」……正所謂「養兒一百歲，長憂九十九」，這就是媽媽們的真實寫照。

跳出框框 重拾歌手夢

Carat一直埋藏着歌唱的夢想，早在加拿大生活時就跟老師學唱歌，更兩度參加「新秀歌唱大賽溫哥華選拔賽」。2013年，排除萬難在港參加電視台的歌唱選秀節目，當時表現不如意，首集即被淘汰。直至不久前，她重拾歌手夢，更推出派台單曲：「兒子都長大了，去年我和電視台的10年合約期滿，出單曲是送一份入行10年的禮物給自己。」這首歌是Carat回憶過往，明白生活不可能每一天都是愉快的，「有些事會羈絆着你，有些盒子會把你困住，給自己一些勇氣和信心，你可以跳出來的」。Carat唱出了自己的心聲，不被媽媽的角色框着，時常提醒自己的初心。而兒子也受她影響，從小喜歡音樂，喜歡唱歌，現在還會唱媽媽的歌。

筆者在過往的訪問請教過很多媽媽前輩，怎樣才能成為「新時代潮媽」？不少回答都是和「做自己」有關：「在成為媽媽之前，先成為你自己」、「媽媽做自己，孩子就能做自己」、「做媽媽，更要練習做自己」。最後，以台灣媽媽作家劉淑慧的文字與大家共勉：「拋開對完美的執著，找回人生的主導權。當母親以外的角色得分，也在為母親這個身分加分。最終目的不是樣樣拿滿分，而在於平衡與取捨。」

《夜媽媽 心裡話》以好歌伴聽眾度過繁忙夜，「潮媽寶典」環節每周一晚與潮媽對話，走進她們的內心世界，鼓勵女性活出精彩人生。節目逢周一至四晚上10至11時於港台普通話台（AM 621/FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北/ FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。ptc.rthk.hk

文：黄梓瑜

作者簡介：香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手，潮媽新手，瘦身高手。陪伴寶寶成長，同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第458期]

相關字詞﹕張名雅 親子筆陣 黄梓瑜 潮媽寶典

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