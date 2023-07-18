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Happy PaMa 教得樂 第458期

Happy Pa Ma

教女無方：看不過眼的時候

【明報專訊】農曆年假與家人前往英國探親，到埗機場即遺失了第一張信用卡。一輪報失手續後，自責不已，又擔心卡被盜用，決心往後要加倍留神。旅程第三日，我遺失了第二張信用卡。

蘇菲中三那年某天課外活動後回家途中，突然致電給我，氣急敗壞地說她發現錢包不見了，沒錢坐車回家。我要立即去港鐵站接她。

因冒失闖禍 態度親疏有別

如果以上當事人是你家人、女兒，你的即時反應會如何？若事件發生在你朋友身上，你會說什麼呢？

先談面對朋友發生這種因冒失闖小禍事件，我們總會好容易做到先安撫情緒，然後理性地分析當前情况，建議解決方法，甚至好好地陪伴朋友解決問題，事後也會說些「錢財身外物」、「人無事最重要」、「可能會找到信用卡」、「或許有人拾到錢包會拿去差館」等安慰說話，朋友的心情是我們最關心的。

若是配偶3天內遺失兩張信用卡，女兒錢包不見了，我們最直接反應是「你又……」、「我都話……」等一輪指摘說話，務求加強當事人自責情緒，然後也會陪伴甚至代當事人解決問題，將後果描述得非理性地嚴重，更甚者延伸至清算以往冒失歷史事件、預告未來的不幸，「我是對的，你是錯的」這憤懣是強烈的。

畢竟親疏有別，家人嘛，總不想見到他/她因冒失而帶來的損失或後果，甚至擔心他/她若不改過，以後會產生更大的問題。假如你是當事人，你希望身邊人有什麼反應呢？

今天無論自理或是照顧別人能力不錯的我，兒時可是常忘記關燈，洗米變成倒米，掃地後仍留下垃圾，不懂摺衫、煮飯的孩子。多謝我的原生家庭，從不放大這些問題，也沒有強化負面情緒，只道我學不會便要給機會我多做，真正的「做中學」。

不曾遺失錢包、信用卡或什麼重要東西的我，這趟旅程不單破了紀錄，還令我對自己刮目相看，自責不已，一時之間說了許多批評自己的負面話。感謝身邊人從無怪責，還說了許多肯定我的鼓勵話，安撫我的情緒，使我很快從煩亂中平靜過來，收拾好爛攤子。

學習安撫情緒 冷靜解決問題

話說我當時去接遺失了錢包的蘇菲，她神情有點呆滯，面色慘白，事情有多嚴重她是知曉的，我也不必再強調，我抱着她說沒事的，問題總可解決，但沒給她一定可以找到錢包的假希望。然後陪她走一次剛才的路線，她不斷自我批評，最後，在公園一張長椅上，一大個藍色錢包出現在我們視線內，蘇菲立即跑上取回錢包，口中喃喃地道：原來可以找到的，以後要小心，以後要看清才離去。

忘記做功課、忘記默書、找不到東西、去旅行忘了帶內衣褲、到機場才發現證件在家，這些事蘇菲往英國獨自生活前都發生過，也解決過，也因為這些經驗讓她成長，不是能完全防止這些冒失事件發生，而是能自行解決問題，說更準確，是有能力安撫自己情緒而冷靜地去解決問題。

孩子面對問題時，往自責深淵下沉，我們別加力推一把，不如好好拉他出來吧！

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第458期]

相關字詞﹕親子筆陣 蘇菲媽 教女無方

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