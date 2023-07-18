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Happy PaMa 教得樂 第458期

Happy Pa Ma

親子筆陣．感創航道：培養資訊素養 推動自主學習

【明報專訊】早前，筆者與一名中一學生分享用ChatGPT寫的劇本，我說：「你看看，這份劇本情節沉悶，對白生硬，還是人類的創意比較優勝，似乎電腦還未能取代人類。」學生馬上回答說：「那是因為你輸入的關鍵字太簡短和不夠具體。」

蒐集篩選資料 21世紀關鍵技能

學生的分析未免太精闢了吧。我得好好反思「在這個時代，學生需要學什麼」和「資訊素養該怎樣教」？資訊素養是一個觀念，也是一項21世紀關鍵的技能。學生應從小培養資訊素養，在生活化的情景學習中，好好地實踐和應用。在「感．創．做」全方位價值承傳計劃（LBD）中，小二常識科課程已加入不少使用電子器材學習的機會。學生除了要學習資料搜尋的技巧外，還要學習篩選資料。

循理會美林小學是計劃的伙伴學校之一，他們於小一至小三常識科推行LBD課程。由香港18區的景點與特色，以至中華文化項目的歷史與內容等，均由學生透過協作學習，與組員一同思考和選擇關鍵字，然後於網絡獲取資訊，亦透過同學之間的互評，進一步了解和分析資訊是否合適。學生用這種方式學習，所獲得的知識已遠超於課本及教師能提供的。然而，面對緊湊的課程，有多少學校能騰出空間培育學生自主學習的態度和能力，裝備學生以迎接未來的環境呢？我們就此，訪問了循理會美林小學副校長鍾日榮，以下是關於他對資訊素養和自主學習的教育理念：

鼓勵思考溝通 教學與時並進

現今科技進步，我們能隨時隨地接觸無限量的資訊，電子學習器材使用方便，但對提升學生的學習動機不一定有幫助。課堂文化應如何改變以回應這個科技的世代？孩子手上拿着平板電腦，如何能讓他們善用於學習？我們相信每個孩子都帶着滿滿的好奇心進入學校，怎樣才能滿足和激發他們的好奇心？今時今日，試想想教師在課堂上講授的內容，可能在網上已有影片更詳盡地介紹，從前要請教教師才知道答案的問題，問問電腦也不難得到答案。因此在先進科技的學習環境下，課堂的出路是要在教師講解的傳統上突破，古語有云：「 讀萬卷書，不如行萬里路。」為學生營造真實的情景，自己蒐集資料、篩選有趣有用的內容，或向自己有興趣的方向研究，設計表達方法和報告，這種教師放手的課堂，學生反而能獲得更多，所講的不是學生能記住或說出多少的內容，而是在過程中學生有機會主導自己的學習，反覆思考並和同學溝通合作，使學生的自主和學習動機得以提升和滿足，這樣的學習獲取的學習態度，縱然需投入不少時間，卻是今天的教育需要正視和改革，在科技世代下的新出路。

配合時代的變遷與科技的發展，作為教育工作者首要的任務是好好檢視現有的教學內容和教學法，放眼望望全球教育的發展。真正以學生為中心是需要掌握學生的需要和能力，了解他們正在面對的世界和挑戰，不斷優化課程，與時並進。否則，當大家都在學習選擇合適關鍵字的時候，而我卻只在教學生如何寫「關鍵字」。

文：洪美芝（教育大同學校同行者）、鍾日榮（循理會美林小學副校長）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第458期]

相關字詞﹕自主學習 親子筆陣 感創航道

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