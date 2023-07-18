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副刊
Happy PaMa 教得樂 第458期

Happy Pa Ma

家家有禮：「宅星鬥士」書展登場

【明報專訊】每個人都希望有一個安樂窩，香港房屋協會（下稱房協）成立至今75周年，努力與大家一起締造理想的家園和社區。今年將於書展設置攤位和桌遊體驗區，推出全新首創的房協75周年教育桌上遊戲《宅星鬥士》，讓公眾率先試玩，旨在透過學習於娛樂的遊戲，讓年輕人加深對香港房屋發展及房協作為房屋實驗室的了解和認識。

由房協設計的《宅星鬥士》教育桌遊，以香港房屋發展歷程為主題，介紹房協出租屋邨的歷史及不同的房屋項目，並融入了香港房屋階梯的知識、可持續發展及跨代共融等元素。為鼓勵長者與小朋友一同參與，桌遊亦特別採用長者友善的特大棋盤設計，讓他們能互相分享昔日房屋故事和生活點滴，促進跨代共融。房協亦邀請位於房協屋邨內的中小學師生到場試玩，而「宅星鬥士」吉祥物都會登場，與在場大小朋友互動拍照。

■香港書展2023：香港房屋協會

日期：7月19至25日

時間：參考書展每日開放時間

地點：香港會議展覽中心3樓兒童天地3G-B04攤位

■香港房屋協會送《宅星鬥士》桌遊

香港房屋協會送出《宅星鬥士》桌遊予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可獲禮品一份。有興趣的讀者請於7月24日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：今年是香港房屋協會幾周年？

[Happy PaMa 教得樂 第458期]

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