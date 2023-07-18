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副刊
Happy PaMa 教得樂 第458期

Happy Pa Ma

家家有禮：百年醬料推創新桌遊

【明報專訊】作為百年醬料品牌，李錦記一向致力向大眾推廣中華飲食文化。今年於香港運動消閒博覽，李錦記再次與社會企業「樂在棋中」合作，並聯同香港理工大學香港專上學院的年輕學生，推出2款全新桌上遊戲——《李家今晚煮乜餸》及《起筷》，並將設有特別的主題攤位和互動遊戲，供大家打卡拍照和贏取紀念品，期望以生動有趣的方式吸引年輕一代認識本港飲食文化。

李錦記與樂在棋中過去已合作推出了以茶餐廳為主題的《常餐照舊》及改版《香港街市》桌上遊戲，今次則找來青年人擔任插畫師及遊戲設計師，發揮大膽與創新的思維。2款全新桌遊將飲食文化滲入其中，配上充滿香港地道特色的插畫，其中《起筷》運用了不同的李錦記醬料與食材作為遊戲元素，更加入了中華飲食文化標誌之一的筷子作為遊戲道具，充滿互動元素，可供一家大細玩樂，創造優質親子時間，提升彼此關係。

■香港運動消閒博覽2023：李錦記×樂在棋中×理大香港專上學院

日期：7月19至25日

時間：參考香港運動消閒博覽每日開放時間

地點：香港會議展覽中心5樓5C-A14攤位

■李錦記及樂在棋中送《李家今晚煮乜餸》及《起筷》桌遊

李錦記及樂在棋中送出《李家今晚煮乜餸》及《起筷》桌遊予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額15個，每人可獲禮品一份，禮品款式隨機送出。有興趣的讀者請於7月24日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：《起筷》桌遊加入了哪種餐具作為遊戲道具？

[Happy PaMa 教得樂 第458期]

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