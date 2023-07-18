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副刊
Happy PaMa 教得樂 第458期

Happy Pa Ma

家家有禮：觀星夏令營 學水耕種植

【明報專訊】踏入7月，新鴻基地產旗下大埔超級城聯同加拿大立體藝術設計師瑪莉莎，打造逾1500平方呎的「星幕下的SUMMER CAMP」，結合觀星、農作和環保於一身，其中打卡熱點包括「隨心出走露營車」、「創意觀星營」及「夏日水耕營火會」，由瑪莉莎筆下的角色帶大家去旅行，並於帳幕內欣賞大自然星象。

尋寶站收集印章

大小朋友更可參與多個活動，包括「立體星象館體驗」，自製星座投影儀來學習觀星；在「水耕苗圃種植工作坊」跟隨導師，學習近年流行的水耕苗圃種植。The Point會員只需憑指定積分或以即日電子貨幣消費滿指定金額，即可參加。

此外，商場內還設有「夏日尋寶站」，小朋友可以出動尋寶，於商場內收集角色印章，集齊後即可憑即日電子貨幣消費滿$100的發票，換領$20電子餐飲優惠券一張。而且於周六、日及公眾假期在「星幕下的SUMMER CAMP」打卡，加上 #taipomegamallcamping主題標籤，上載於個人社交平台，並讚好官方社交平台，有機會獲贈精美禮品一份。

■大埔超級城「星幕下的SUMMER CAMP」

日期：即日至8月31日

時間：中午12:00至晚上9:00

地點：大埔超級城C區

查詢：2665 6090

■大埔超級城送「新地禮品套裝」

大埔超級城送出「新地禮品套裝」予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括限定版「新地野餐墊」、東京大福禮盒及名貴茶葉禮盒各一份。名額5個，每人可獲上述禮品一份。有興趣的讀者請於7月24日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「星幕下的SUMMER CAMP」面積超過多少平方呎？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第458期]

相關字詞﹕桌遊 商場 送禮

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