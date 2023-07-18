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Happy PaMa 教得樂 第458期

Happy Pa Ma

好去處：暑假staycation 發掘黃金寶藏 打卡位有玄機 小偵探推理解謎

【明報專訊】今個暑假，大家的腦袋暫且別放鬆，齊齊化身小偵探，跟大偵探福爾摩斯一起破解謎題，看看誰最醒目可以成為福爾摩斯的徒弟，並贏取獎品回家！

文︰顏燕雯

《大偵探福爾摩斯》乃深受小學生歡迎的本地人氣兒童推理小說，書中主角今年將會跳出書本與小朋友一起放暑假，更把福爾摩斯寓所兼偵探事務所著名場景搬到香港黃金海岸酒店及商場，讓小朋友化身小偵探，憑着過人觀察力、邏輯推理及STEM知識，尋找寶藏破解謎題。

只要入住「大偵探福爾摩斯主題住宿計劃」，小朋友便會得到遊戲手冊一份，依照裏面的指示在店內尋找謎題及答案，便可開啟寶箱換取獎品。除了偵探遊戲，酒店更推出「曲奇製作工作坊」及特色主題下午茶，讓小朋友盡情投入一場完美偵探之旅。

■INFO

大偵探福爾摩斯主題住宿計劃

日期︰即日至9月3日

價錢︰豪華海景客房每晚$1580起（2名成人及1名小童），加$400升級入住《大偵探福爾摩斯》主題客房連海景露台（另加一）

內容︰豪華客房1晚、早餐、「黃金寶藏傳說」偵探推理遊戲、大偵探福爾摩斯獨家禮品及小偵探工具禮包1份、《大偵探福爾摩斯》曲奇製作工作坊（1名成人及1名小童）、半價暢玩黃金海岸飛天鋼索及兒童小火車、房內迷你酒吧

地點︰香港黃金海岸酒店

查詢︰2452 8833

網址︰bit.ly/3pQOAV9

[Happy PaMa 教得樂 第458期]

相關字詞﹕黃金海岸酒店 偵探遊戲 好去處 大偵探福爾摩斯

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