採訪手記：一本書幫全家人增值

漫畫學語文 神探教成語

近年不少出版社都相繼推出漫畫學語文系列,有的教中文成語、有的教英文grammar(文法),也有涉獵其他學科範疇,例如中國歷史、科普知識等,只要家長認真揭一揭,就會發現,此等漫畫其實內涵十足,營養很豐富啊!

今年書展,記者率先閱覽過部分出版社提供的新書資料,當中至愛,也正是一本漫畫——《漫畫學idioms︰英語神探步步查案記》,由小皇冠出版。喜歡它的原因,首是先因為題材吸引,香港學校一般比較少教idioms(成語),此書可以給孩子彌補課堂的不足。雖然說是給高小學生看,但老實說,當中所講解的,有部分連我這等成年之輩都不識的,好像a needle in a haystack、cost an arm and a leg、second to none等,所以此書CP值很高,一本書可以幫全家人增值。另外,亦很欣賞它的演繹手法,作者不是硬塞一堆idioms叫大家學,而是透過偵探漫畫故事,讓讀者在情節之間吸收,令學英文變得更加有趣。

文:沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第458期]