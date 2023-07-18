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副刊
Happy PaMa 教得樂 第458期

Happy Pa Ma

採訪手記：一本書幫全家人增值

【明報專訊】一年容易又書展！書展可以說是香港的年度盛事，過去兩年雖然都在疫情下舉行，但依然有80多萬人次入場，人均消費亦逾800元，證明印刷書籍仍不乏捧場客。做家長的，必然想小朋友多聞書香，亦不吝嗇買書錢，但給孩子買什麼書呢？有部分家長會以「少圖多字」為原則，甚至很抗拒子女看漫畫，認為「無營養」。當真？漫畫書就一定無營養？

漫畫學語文 神探教成語

近年不少出版社都相繼推出漫畫學語文系列，有的教中文成語、有的教英文grammar（文法），也有涉獵其他學科範疇，例如中國歷史、科普知識等，只要家長認真揭一揭，就會發現，此等漫畫其實內涵十足，營養很豐富啊！

今年書展，記者率先閱覽過部分出版社提供的新書資料，當中至愛，也正是一本漫畫——《漫畫學idioms︰英語神探步步查案記》，由小皇冠出版。喜歡它的原因，首是先因為題材吸引，香港學校一般比較少教idioms（成語），此書可以給孩子彌補課堂的不足。雖然說是給高小學生看，但老實說，當中所講解的，有部分連我這等成年之輩都不識的，好像a needle in a haystack、cost an arm and a leg、second to none等，所以此書CP值很高，一本書可以幫全家人增值。另外，亦很欣賞它的演繹手法，作者不是硬塞一堆idioms叫大家學，而是透過偵探漫畫故事，讓讀者在情節之間吸收，令學英文變得更加有趣。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第458期]

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