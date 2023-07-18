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副刊
Happy PaMa 教得樂 第458期

Happy Pa Ma

中華文化圖鑑 趣學常識易入腦

【明報專訊】相對於中、英文科，小學常識科涉獵的範圍就更加廣泛。根據教育局小學常識科課程指引（小一至小六），此科共涵蓋6個學習範疇，「國民身分認同與中華文化」是其中之一。然而中華文化源遠流長，想小朋友一目了然、更易入腦，圖鑑絕對是好幫手！

了解中國地貌生活科技

繼《石獅安安香港小百科趣味圖鑑》後，新雅文化最近再出版同系的中國小百科，今次，從獅子山剝落的小石子安安，帶領小讀者遊歷中國的大好河山，讓他們從中學習中國歷史和文化。全書分成4大章節，包括「幅員遼闊的中國」、「歷久彌新的文化」、「千姿百態的生活」和「日新月異的科技」，並涵蓋16個主題，由地貌、節日、文化遺產，以至基礎建設、航天工程等，都一一涉獵。

「這是一本很好的入門歷史書，始終小朋友年紀小，未必有能力或興趣看枯燥的歷史資料，但透過故事形式，他們容易代入其中，覺得就像跟隨石獅安安經歷一趟歷程般，趣味大很多，同時又學到知識。」 新雅文化市場部主任葉伊蕾（Elise）說。

水先生帶小朋友認識科普

常識科其他學習範疇尚包括「人與環境」和「日常生活中的科學與科技」，Elise推介新出版的《好奇水先生科普漢英圖典》，同樣滿足到孩子學習所需。「『好奇水先生』系列，作者是意大利人，他的作品非常受世界各地的小朋友歡迎，先後被翻譯成英語、韓語、烏克蘭語、中文（繁體和簡體）等版本，全球銷售達150萬冊。」過往，水先生是透過單一的主題故事，帶小讀者去發掘自然界的秘密，但今次就略有不同，他上山下海，從城市到農場，由平原到森林，還潛入海底，走進人工水庫，藉着不同的場景，介紹各個地方的動植物、生態環境、科技發明等值得小朋友認識的漢英單詞，每個場景中並附有「找找看」欄目，幫助深化科學和環保的知識點。

不過，Elise再三強調，不是要孩子強記這些科普的英語單詞，「這本書主要是想增加小朋友的好奇心，透過精美的插圖，讓他們覺得科普知識是有趣的，並對應生活場景，再連結單詞，慢慢吸收」。

■INFO

第33屆香港書展

日期︰7月19至25日（周三至周二）

時間︰7月19至20日、23至24日上午10:00至晚上10:00

7月21至22日上午10:00至晚上11:00

7月25日上午9:00至下午5:00

地點︰灣仔博覽道1號香港會議展覽中心

票價︰成人$30；小童$10（適用於小學生/身高1.2米或以下兒童）；上午進場票$10 （大小同價，限中午12:00前）

網址︰hkbookfair.hktdc.com

[Happy PaMa 教得樂 第458期]

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