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Happy PaMa 教得樂 第458期

Happy Pa Ma

選書攻略：跟兔仔學文法 小石獅教你歷史 書展尋寶 睇漫畫故事長知識

【明報專訊】一年一度的香港書展明天開鑼，每逢這段日子，不單書迷興奮，不少家長亦表現瘋狂，帶同行李篋、手推車到場搶購補充練習。想提升小朋友的學習表現，不一定要狂操習作，今年書展，便有不少寓學於樂的漫畫和故事書，幫孩子輕鬆打好語文基礎。爸媽們，立即看看我們為大家精選的書單，一改掃書攻略吧！

文︰沈雅詩

列常見錯處 戒掉Chinglish

說到漫畫學語文，不得不提「小皇冠童書館」（下稱小皇冠）出版的《Rosie Easy English露思兔子 漫畫學Grammar》系列。自2020年以來，同系列已推出過5冊，市場反應不錯。「相信是因為這系列的書，切合小朋友愛漫畫的閱讀口味。由於故事是採用英語對白，小朋友會在潛移默化下，學到英文句型和grammar（文法）知識，加上附有解說，可以輔助他們，吸收得更加好。」小皇冠編輯鍾漪琪（Yuki）說。

神探查案引用英文成語

最新出爐的《Rosie Easy English露思兔子 漫畫學Grammar︰Common Errors常見錯誤》，主要是針對高小學生在英文文法上，常出現的錯處。「小朋友很習慣把中文的思考模式套用在英文上，意思是，他們會先想中文句子，然後再在腦內翻譯成英文，因而導致經常出現Chinglish（中式英語）、用錯preposition（前置詞）或用錯字詞的情况」。Yuki透露，此書共有4個章節，主角露思兔子通過在校園所見所聞，輕鬆講解如何辨別拼寫或發音相似、意思相近的字詞，又舉出常見前置詞錯配的情况，以及什麼是中式英語。此外，每個章節也會加插小遊戲，讓小讀者鞏固所學。

另一本亦由小皇冠出版的《漫畫學idioms︰英語神探步步查案記》，雖然同樣以漫畫包裝，但就以另一個向度，提升小學生英語水平。「作者通過3則中英對照的偵探漫畫小故事，帶出約30個常見的英文成語。」據Yuki觀察，香港學生、儘管是那些英文根基已不差的，但他們寫出來的文章，也不夠地道，故難以在作文取得高分數，「原因可能就是不懂得運用成語，所以學成語是重要的，可令文章畫龍點睛，更加生動」。

幽默「三國」看成語典故

Yuki續稱，在每則漫畫小故事完結後，作者都會逐一解釋文中的英文成語意思和用法，並跟哪個中文成語的意思類近，再附加一些例句或延伸知識，務求令小讀者更加具體知道，應該怎樣運用那個成語，「像disappear in thin air這一句，我們會告訴小朋友，如果用在人身上，其實有人間蒸發的意味」。

英文固然重要，但中文亦不能忽略。《漫畫學三國成語2 赤壁之戰》是繼今年初出版的《漫畫學三國成語1》之後，同系列第二本以《三國演義》為藍本的中文成語書。Yuki形容，「三國」對小朋友來說，有獨特的吸引力，「無論是關於『三國』的手機遊戲、電影等，他們也很着迷。同時，其實不少成語都是出於這個時代，例如初出茅廬、三顧草廬等，於是我們便想，是否可以有一本書，能把兩個元素結合，既滿足小朋友喜歡『三國』，也介紹到成語，幫助他們中文寫作更加精練」。

雖然此書打正旗號是想小讀者學成語，但一點也不沉悶。Yuki笑指，台灣著名童書作者王文華和本港插畫師Yo!，兩個都是幽默之人，所以合力創作的作品，都是採用現代手法和搞笑形式去演繹的，亦配合小皇冠構思漫畫學語文各系列的初衷。「不少家長、孩子都誤以為，學中文或英文，一定要正經嚴肅，但其實換上輕鬆的方式，一樣學得到，還可能學得更加好。」

[Happy PaMa 教得樂 第458期]

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