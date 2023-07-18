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Watch News：11款腕表 深淺藍色呼應防水深度

【明報專訊】Seamaster系列誕生75周年，Omega特別推出Seamaster in Summer Blue系列，備有7個代表型號合共11款腕表。腕表採用或深或淺的Summer Blue色調，分別呼應每款型號的防水深度，包括由代表陽光映照海面的Aqua Terra腕表到游走深海之淵的Ultra Deep款式。

Aqua Terra系列在2002年推出與1957年原版海馬300米的簡約線條呼應，今次的3個款式用上精鋼表殼和表冠。Aqua Terra Worldtimer則在2017年面世，新表表盤上擁有獨特的海洋圖像。Seamaster 300米專業海洋腕表表冠上的Naiad星徽是防水性能出眾的標誌。Seamaster Diver 300米腕表的波浪紋理陶瓷表面呈漸進Summer Blue色調，藍色陶瓷表圈上置有全新的Summer Blue色調大明火（Grand Feu）琺瑯工藝潛水刻度。另外還有Planet Ocean 600米、Ploprof、Ultra Deep等不同表款。所有特別版腕表均配搭紀念版表背，綴以海神波賽頓（Poseidon）手持三叉戟和兩隻海馬作構圖的海馬標誌，糅合品牌1956年的原型經典與當代設計。

查詢：2518 9883

文：張曉冬

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