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旅遊

暑假玩盡環球影城攻略 大阪相約瑪利歐狂歡

【明報專訊】經家長群非正式統計，暑假計劃去日本旅行的家庭，10個有7個都會去大阪，而且原因只得一個，就是要到日本環球影城（USJ）玩餐飽！

迎來疫情後第一個暑假，USJ全新活動「超級瑪利歐Power-Up夏天潑水祭」已於7月5日率先展開，加上熱度破表的「超級任天堂世界」和最新上架的限量紀念品，出發前不如一同先睹為快！

超級任天堂世界已開幕2年，但因疫情關係，很多人最近才有機會前來朝聖。為了控制人流，進入超級任天堂世界須另外預先購買或到現場領取入場券（見「入場方法」）。雖然事前要花點工夫，但付出絕對值得。

隨人潮穿過遊戲中經常出現的綠色水管，便正式進入七彩繽紛的瑪利歐遊戲世界。會動的食人花、暴走的烏龜殼、發出bling bling金幣聲的問號磚，加上熟悉極了的遊戲配樂，無論大人細路也興奮到極點。

玩VR賽車擲龜殼 戴能量環闖關

園區面積不大，但玩樂設施不少，還有兩間紀念品店和主題餐廳，在這裏已可玩足大半天。必玩遊樂設施當然是最熱門的「瑪利歐賽車：庫巴的挑戰書」，戴上VR眼鏡駕駛賽車，在賽道上與瑪利歐和路易吉風馳電掣，還可以瘋狂投擲龜殼攻擊敵人，超級過癮。此外，在戶外部分有6個闖關小遊戲，只要購買能量手環便可以接受挑戰，協助瑪利歐尋回被庫巴偷走的金蘑菇，同時累積金幣和蒐集獎章，大小朋友都玩得相當投入。

與瑪利歐水戰消暑

USJ把瑪利歐狂熱升溫，在超級任天堂世界園區外一樣找到瑪利歐的蹤影。今年度的夏天潑水祭正是由瑪利歐當主角，與路易吉和碧姬公主等邊唱邊跳邊灑水。來自舞台的水槍向台下觀眾狂噴，觀眾亦不甘示弱，準備好期間限定版瑪利歐水槍迎戰。除了潑水祭之外，在「好萊塢區」的Mario Café & Store專賣瑪利歐和路易吉帽子造型鬆餅蛋糕，樣子可愛非常適合打卡；旁邊還有紀念品商店，瑪利歐迷應該超級滿足。

■入場方法：免費入場講運氣

方法1：預先購買「區域入場保證券」或含限時入場券的「Express Pass快速通關券」，於指定時段入場。

方法2：入USJ後用官方App取得「區域入場號碼券」（先到先得，免費），但可能在開園後30分鐘至1小時內被領取完畢。若順利取得後按照指定時間到場排隊，並向工作人員出示區域入場QR code。

方法3：入USJ後用官方App取得「區域入場抽籤券」，中獎者可於指定時間進場（隨機，免費）。「號碼券」被領完之後就要抽「抽籤券」，官方每日中午會公布一次抽中號碼。

注意：1天只能取1次區域入場號碼券/抽籤券，取得後不可取消或更改，錯過指定入場時間便不能進場，且每券只能單次入場，中途離場便不能再進場

■日本旅遊錦囊

簽證：持特區護照可免簽入境

機票：國泰航空7、8月份直航大阪約$6965起，連稅

交通：從大阪市「西九条駅」乘JR夢咲線至Universal City駅，車程約5分鐘；或從關西國際機場乘巴士前往日本環球影城，車程約70分鐘

日本環球影城官網：www.usj.co.jp

■購門票平台

KKday：www.kkday.com

Klook：www.klook.com

下載USJ官方App：www.usj.co.jp/web/zh/tw/enjoy/app

文：司徒鳳恩

編輯：梁小玲

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電郵：feature@mingpao.com

[旅遊]

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