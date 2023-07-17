實心實意：音樂治療 音符化作心靈妙藥

以音樂療癒身心，以歌曲說出人生歷練。聽一首歌，你或會感到放鬆，或會讓情緒釋放，或會勾起回憶。聽音樂，能使人心情愉悅，更能療癒身心。音樂治療屬非一般治療方法，透過音樂作為媒介，有計劃地利用音樂，改善治療者身心社靈的健康，而不受限於其音樂知識。

音樂治療應用範疇甚廣，如適用於小朋友發展障礙、精神健康、醫療及復康治療等，可分為聆聽及表達兩種形式。聆聽包括聽音樂、在聽音樂時接受心理治療，以及藉討論歌詞勾起回憶等；而表達就包括彈奏樂器、唱歌及創作歌曲等。

唱歌訓練中風患者舌頭、口肌

以音樂輔助治療，可提升長者的復康動力。我們定期到靈實司務道寧養院為院友提供個人及小組形式的音樂治療，針對院友的需要提供個人化治療方式，選擇適合個案的音樂或樂器，例如「腦神經音樂治療」可訓練院友的活動、語言及認知能力。個別中風院友說話不清，唱歌有助訓練他們的舌頭及口部肌肉，同時練習發音。當院友能成功唱出句子，會感到開心及被肯定。

分享流行曲 疏導情緒

部分晚晴院友會將自己的情緒藏在心裏，音樂治療有助疏導情緒。曾經有一名院友最初反應冷淡，後來我們分享兩首流行曲，讓他想起女兒及媽媽的回憶，感觸落淚，開始願意和我們分享感受。亦有一名50多歲患癌症的院友，雖然活動能力下降，但仍然精神且健談，我們讓他從歌單中揀選喜愛的歌，為他編錄成為一生寫照，最後更製作成光碟送給院友，他非常感動。

聽古典音樂 引導想像

除了流行音樂，我們也會利用古典音樂作「音樂引導意象治療」。當院友在聆聽古典音樂時，我們會問對方聽到什麼，引導他們想像，展開一段音樂之旅，感受音樂的力量；其後再讓院友以不同方式如繪畫、說話等，表達內心感受。作為音樂治療師，我們的角色其實是締造環境，讓音樂發揮其功效。

香港愛樂團於早前（7月2日）舉行了一場慈善音樂會，為靈實司務道寧養院服務發展及擴建計劃籌款，計劃包括於2027年投入服務、共設有150張病牀的安寧照顧大樓及教研中心。

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文：Mei Ho、Corwin Tang（靈實司務道寧養院音樂治療師）