醫路同行：孕婦一定要左側睡？

孕婦在懷孕中後期，一定要左側睡，似乎一直都是產科金科玉律，醫護經常忠告孕媽媽要左側睡，不然會影響胎兒發育，甚至胎死腹中。

我們先從人體結構及生理角度了解為何一直有這個說法。

人體主動脈從心臟開始，沿脊椎靠左位置向下伸延至盆腔，然後向左右分支，呈倒轉Y字；主靜脈亦按照同樣路徑，把血液回流到心臟，主靜脈位於主動脈右方。子宮在早孕期時仍在盆腔，基本上不會壓着主動脈與靜脈，但隨孕周增加，孕婦仰臥時，子宮有可能壓到主靜脈，影響血液回流心臟。但循環系統還有一些靜脈側枝，讓血液在主靜脈被壓時匯流到心臟，部分孕婦可能欠缺這調節機制而感到不適，出現冒汗、作嘔、頭暈、心悸等徵狀，稱為仰臥低血壓綜合徵（supine hypotension syndrome）。

至於胎兒生長遲緩或胎死腹中的學說又從何而來？

以往研究仰臥導致胎兒生長遲緩及胎死腹中的文獻，均為病例對照研究（case-control study），回顧對比一些胎死腹中媽媽和順利生產媽媽的睡姿，發現懷死胎的媽媽較多選擇仰臥，於是得出結論是孕婦平躺或睡姿不正確會影響血液供應而窒礙胎兒發育，甚至導致死胎。

睡姿最重要孕婦舒適

在接納這論證前，應先了解上述研究是如何做的。由於是回顧式研究（retrospective study），研究人員只能在孕婦生產或發現死胎後做訪問，婦女只憑記憶回答，必然存在回憶偏見（recall bias），即婦女聽說「仰臥對胎兒不好」，當出現死胎後再被問及她懷孕期間的睡姿，很自然就會將兩者聯繫，於是回答「習慣仰臥」。再者，媽媽頂多只能匯報她入睡前睡姿，入睡後情况如何，她自己未必清楚，所以研究結果存疑。

針對回顧研究的弊端，學者改用前瞻研究（prospective study），結果在2019美國《婦產科》期刊發表，研究人員從孕婦懷孕初期詳細記錄她們的睡姿，部分參與者還需佩戴睡眠紀錄儀。研究顯示，儘管孕婦習慣仰臥入睡，也不會增加死胎或懷孕不良結果的風險，但研究數據只局限於懷孕早期至30周的睡姿，至於懷孕最後兩個月的睡姿是否對懷孕有不同的影響，還有待進一步研究。

涵括大量參與者的前瞻研究，得出的研究結果，定必比病例對照研究較為可靠。這個前瞻研究結果刊登的同時，還有一篇評論文章，指出醫學界、婦產科一直建議孕婦左側睡這個概念，似乎要被打破。

我們應該反思，一直基於低水平論證（low level evidence）而建議孕婦懷孕中後期只能左側睡，犧牲了她們休息時的舒適，甚至令她們難以入睡，這是否值得？另一個更嚴重的問題，萬一胎兒不幸夭折，媽媽可能會聯想是與自己仰臥有關，引致內疚和自責。

既然現時有了更有質素的新證據，我們就應該改變固有思維，媽媽左側或右側入睡，基本上都不會讓子宮壓到主靜脈，只要孕婦睡得舒適，可以嘗試不同睡姿。

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文：譚永雄（香港中文大學醫院婦產科專科醫生）