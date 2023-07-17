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健康

藝術治療：繪畫聽歌 抒發情感

【明報專訊】擁抱有助疏導情緒，音樂、繪畫同樣可以令人放鬆心情。藝術治療有不同分支，當中表達藝術治療同樣是透過非語言方式，綜合視覺藝術、音樂、舞蹈、戲劇等，為求助人提供情緒支援。

註冊表達藝術治療師兼註冊社工張文茵解釋，表達藝術治療屬心理治療的一種，提供言語以外的表達方式，幫助求助人疏導情緒、緩解壓力。

她指出，表達藝術治療毋須刻意創作，也無形式限制，更重要是求助人在享受藝術的過程中將情感表達出來。例如聽到一首有共鳴的歌而流淚，也是一種抒發；但比起自己在家中聽歌，表達藝術治療着重治療目標，治療師會幫助求助人計劃療程，以達成目標。

表達、分享、理解、改變

治療師會先評估，了解求助人需要，然後一同討論合適的藝術媒體和活動。她指過程大致分為表達、分享、理解、改變4階段。首先幫助求助人表達情緒，然後分享想法，在討論過程中協助他們理解自己，到最後作出改變。張文茵表示，治療過程有長有短，視乎每個人能否將藝術應用在生活中，幫助自己。

「治療師主要提供一些方向，以及一個舒適環境，帶領求助人抒發情緒。」她續說，在日常生活中，也能做一些藝術活動，疏導自己的情緒，不一定患病才求助。

張文茵建議，在家中擺放令自己感到舒服的藝術作品，例如掛一幅風景畫、播放喜歡的音樂，或是寫下當刻浮現的想法，都能夠緩解情緒。

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