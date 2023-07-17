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健康

激活幸福感 擁抱穩情緒降血壓

【明報專訊】自由擁抱運動（Free Hugs Campaign）自2004年發起至今，全球各地都能見到有人高舉Free Hugs紙牌，向陌生人傳遞溫暖。擁抱象徵了正面意義——溫暖、安慰、支持……疫情卻隔絕了人與人的接觸，你還記得上次與人擁抱是什麼時候嗎？

擁抱除了帶來幸福感，還會刺激「擁抱荷爾蒙」，有助穩定情緒、降低血壓心率，甚至增強免疫力。在有需要時「自己攬自己」，更有助度過不安時刻。

每日攬一攬，真的能讓醫生遠離我們？

抑杏仁核 不輕易啟動備戰狀態

在了解擁抱的效果前，先認識為何會感到焦慮，以及其所引起的不適。衛生署認可香港臨牀心理學家公會名冊會員、臨牀心理學家陳雅文解釋，當面對壓力時，腦部杏仁核（amygdala）會監察到危機並作出反應，向身體兩個系統傳遞信息，分別是自主神經系統（autonomic nervous system）和內分泌系統（endocrine system）。

第一個信息傳遞至自主神經系統，啟動由交感神經控制的「戰鬥或逃離反應（fight or flight）」。交感神經活躍時，身體會進入備戰狀態，令心跳加快、瞳孔放大，甚至抑制消化系統等，將能量集中於肌肉來應付危機。陳解釋，第二個信息則是傳遞到內分泌系統，刺激壓力荷爾蒙皮質醇（cortisol）分泌，分解體內蛋白質，以及分泌腎上腺素（adrenaline），加快心跳和呼吸。

陳雅文指出，長期焦慮不安或「成日想太多」，可能是因為杏仁核太敏感，導致身體經常處於緊張狀態。而要令杏仁核沒那麼敏感，便需要「愛」。

「擁抱是一個原始表達愛的方式。」她解釋，擁抱給人的信息是一種情感聯繫，而人際關係的建立，以及情感交流，會刺激腦部釋放催產素（oxytocin）。這種被稱為「擁抱荷爾蒙」的腦部傳導物質，能降低杏仁核的敏感度，讓身體不會輕易進入備戰狀態。同時，它亦可在危機過後，抑制杏仁核，穩定情緒，助身體回到放鬆狀態。

長期緊張 免疫系統失調易病

美國卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）曾做研究，將400個成人暴露在感冒病毒下，監察他們的身體狀况。結果發現，更常擁抱且更能感受到社會支持的人，出現較少嚴重病徵。

陳解釋，當交感神經和內分泌系統持續處於備戰狀態時，會導致免疫系統失去平衡，可能會攻打自己的器官，因為大腦長期處於緊張狀態，免疫系統覺得「這個世界很危險，即使遇到對身體無害的東西，都會想打走」。而擁抱有助穩定情緒，避免身體經常處於備戰狀態，從而讓免疫系統有序運作，減低病菌入侵的機率。

另外，催產素抑制杏仁核，使身體解除備戰狀態，降低腎上腺素水平，使呼吸和心跳回復平穩，讓身體放鬆下來。

壓力分好壞 持續傷身傷心

都市人生活節奏急促，壓力洶湧而至，但壓力也有好壞之分。陳雅文解釋，身體對壓力反應，原意是應付日常生活中的危機，「戰鬥或逃離」反應能幫助應付急性壓力（acute stress），例如明天要為新工作面試，「如果太輕鬆，個腦都冇咁sharp醒」。

問題在於，當壓力持續，形成慢性壓力（chronic stress），令大腦長期處於緊張狀態，引起身體各系統陷入混亂，例如腸胃不適、心跳持續加快、出現敏感徵狀等。慢性壓力或成為情緒病的因素，亦會增加患高血壓等疾病的風險。

健康連繫 聊天也可改善情緒

邁阿密大學醫學院（University of Miami School of Medicine）整合了2001至2009年的相關研究，指出除了擁抱，其他肢體接觸都有同等效果，例如牽手、拍背、按摩等。陳雅文認同肢體接觸有利安定情緒，但強調，對象是誰、力度多大、擁抱多久等都因人而異，背後或受文化和環境影響。

既然擁抱能夠為身體帶來正面影響，那是否每日一攬就可以改善情緒？陳雅文表示，恆常擁抱固然是好，但只要是健康的人際接觸，「不一定以肢體觸碰來感受聯繫，可能只是面對面聊天，都會有用」。

文：實習記者雷璟怡

編輯：梁小玲

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