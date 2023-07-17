吾生有杏：院長醫生周記（233）：學醫何求？

「陳院長，我希望兒子讀醫，你可以提供良好的學習條件嗎？」朋友的太太有點急不及待。

我便回答：「培育年輕一代投身醫學去救治病人是我們的使命，多年來我們強調以生命影響生命去教導學生，這亦是中大醫學院的教育宗旨和方針。」

太太卻追問：「陳院長，我不是這個意思，我們正考慮應該在本地或海外升學。如果在本地讀醫，又如何選擇最合適的醫學院？例如你可以提供單人房給我的兒子嗎？讀醫很辛苦，不受騷擾的私人空間對學習非常重要。」

「另外，海外交流幫助學生擴闊視野，是否公開試成績好的學生可享有優先機會到劍橋、牛津實習？」「還有，聽說成績優秀的學生可獲得幾十萬元獎學金，你可有提供相類似的獎學金嗎？」

什麼是「良好學醫條件」？

聽罷一連串問題，我既感受到她愛惜兒子的心，亦慨嘆她追求一些似是而非的條件，不禁想：「她的兒子為何要學醫？」於是我便嘗試向她解釋我對學醫的想法：「大學沒有提供單人房給新生，大部分宿舍都是雙人房間。我鼓勵同學融入團體生活，學習與別人相處。懂得溝通與彼此尊重亦是學醫之道。」

我接着說：「我們鼓勵亦協助學生到海外實習，但為什麼入學成績優異的學生便必定要到劍橋、牛津交流？我相信每個醫科生都是獨一無二，他們需要的並不是人云亦云的名牌，而是如何發揮他們的小宇宙，協助他們尋找心儀的學習經驗。多年來，我有些學生選擇到海外知名學府如哈佛、史丹福、劍橋、牛津，亦有不少學生喜歡到非洲、尼泊爾及其他發展中國家體驗另類醫療體系。真正要擴闊我們下一代的視野，就是協助每個學生行萬里路，認識天下之大，自己何其渺小。」

最後，我亦坦誠回應她對獎學金的期望：「我不會承諾巨額獎學金，有能力的學生自然可以獲取更多更大的獎學金及學習機會。假若今天的醫學生可以為眼前的少少金錢所打動，他朝又如何建立遠大的目光和正確的價值觀，凡事把病人的利益放在首位？」

他們離開以後，我再三回想那個太太起初的問題：「你可以提供良好的學習條件嗎？」我沒有什麼特別吸引的條件，只願傳授畢生所學給下一代，讓他們能夠青出於藍，在將來的崗位上發光發亮，成為病人和家屬的祝福。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事，隔周刊出

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文：陳家亮

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