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健康

中醫意見：飲食重口味、少如廁 積濕熱致結石

【明報專訊】中醫怎樣處理尿路結石？註冊中醫李灼梅表示，它主要是濕熱所致，除少飲水外，如飲食偏向重口味、肥膩等濕重食物，都容易令身體產生結晶。有些人可能因工作關係，減少如廁次數，使尿液濃度升高，膀胱累積濕熱，也容易產生結石。中醫會從清熱解毒、利尿方面着手，務求分解結石，慢慢經小便排走。「四金」是治療結石常見中藥，即是海金沙、金錢草、雞內金、鬱金；現代研究指「四金」透過抑制草酸鈣形成、利尿、擴張平滑肌等作用，有助結石排出。

清熱解毒、利尿 分解結石

對於有人指玩過山車後排出結石，李灼梅估計結石可能位處輸尿管較低位置，配合「恐則氣下」這個中醫基礎理論，令結石翌日得以排出體外。《黃帝內經》所述，「百病生於氣也……恐則氣下」。意指身體狀况受情志活動影響，繼而再影響人體氣機（臟腑活動）；而疾病發生大都是因為氣機失調所致。任何牽涉到「恐」的情志活動均令人產生膽怯、懼怕。「恐則氣下」是指當人處於「恐」的狀態下，全身氣機就會向下衝，所以臨近考試關頭，有些人要頻頻去小便、肚屙等。該女士因玩山車，氣機向下或有助「衝走」結石。

此外，睡眠對身體氣血運行息息相關，若睡眠充足，翌日精神飽滿，氣血旺盛，亦有助身體機能的恢復。李灼梅估計，多因素配合下令該名美國女士排走結石。

保健粥健脾利濕

李灼梅推介以下兩款保健食療，具健脾利濕、消腫解毒之效，一般人可作預防尿路結石。尿路結石患者盡快求醫，接受合適治療，食療為輔助性質，減低復發可能。

■薏米粥（1至2人分量）

材料：生薏米100克、白米50克 、清水適量

做法：將生薏米加適量清水煮爛，後加入白米煮成粥

適合人士：小便不利、尿黃、氣味重，或肢體重墜痠痛的身體壯實者

注意事項：中醫古籍記載薏米為傷胎之物，孕婦不宜進食

■赤小豆雞內金粥（1至2人分量）

材料：赤小豆25克、雞內金9克、白米50克、清水適量

做法：赤小豆及白米洗淨，雞內金磨成末。鍋內放入赤小豆及適量清水，先煮15分鐘，再放入白米續煮成粥。待粥將熟時放入雞內金末調勻即可

適合人士：任何人

注意事項：腸胃功能弱、體虛尿頻者不宜多食

[健康]

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