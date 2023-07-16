未來城市：科技城規劃 僅餘一點綠 太陽花田 何處容身

莊主笑看風雲：起樓造福人

6月至10月是向日葵盛開的花期，以往一到夏天，信芯園便充滿來打卡參觀的市民。看着黃澄澄、總是朝太陽方向轉動的向日葵，心中的希望油然而生。梁日信心滿意足地說，多年來開放農莊給市民參觀，最大的收穫便是望到一家大細來拍照的歡欣笑臉。一提到他家的向日葵，他難掩心中的自豪感，形容它們有些茁壯得像小朋友般高大，成熟時花芯脹卜卜的撐開似菠蘿包，妻子梁太喜歡把花芯摵成「笑口」成一張張太陽花笑臉，信哥說的時候彷彿是在介紹他的孩子，而他們是「信芯家族」。

訪客向日葵憶亡女

眾多探望「信芯家族」的訪客中，最令信哥難忘的是劉太。劉太的女兒靖雯約於5年前因病與世長辭，當時靖雯的表姐畫了一幅靖雯被向日葵簇擁的畫，1年後照顧靖雯的外傭到訪信芯園時覺得背景似曾相識，拍照給劉太看，劉太親身到信芯園一看，瞬間想起那幅靖雯被太陽花包圍的畫，霎時感動，更驚訝表姐從未到訪信芯園卻畫出「一模一樣的背景」，從此與信哥夫婦結下不解之緣。

劉太得知信芯園或因新田科技城發展遭收地，她無奈之餘，只盼未來信哥能覓得合適用地，重新打造這個似是「連結她和女兒」的地方。

按現時的建議發展大綱，涉及信芯園的土地工程應該於2026年展開，「如果佢要收地，我都可以做到2031年啦，如果（收地）係用來健康發展，用來起樓，我第一個舉腳贊成」。信哥語帶輕鬆地說信芯園這片涉20多個業主、面積逾20萬平方呎土地，是容易平整的農地，能很快開展工程。他認為用作建屋造福更多人自然是好，「佢擺埋我哋入去新田科技城（收地範圍）不要緊，最緊要不是給影子農民（即不積極耕作，只是等收補償金的人）利用發爛財，攞塊地扔電子廢料」。香港寸金尺土，他只擔心珍貴的土地資源沒善用。

非原居民 一直蒙在鼓裏

在本年5月23日立法會的討論文件中，原本提出作7公頃農業用途的土地部分變成休憩用地，部分變作政府、機構或社區用途。曾任城規會副主席的資深工程師黃澤恩認為，在科技城內設農地略為奇怪，當局不再考慮保留農業用地也算合理；另外，最新建議發展的「都市農場」佔地極小，估計該土地不能耕作，只作休閒用途。

信哥直言，無論是從他的20多個地主、社區，還是政府，他未曾獲悉有關新田科技城的資訊，不禁感慨「我哋不是原居民，好多嘢都唔知，無人理我哋」。而政府正進行的「公眾參與」活動，指會舉辦巡迴展覽和向相關持份者作簡報會，根據Google map顯示，元朗區的展覽設於距離信芯園兩小時步程的元朗區綜合服務大樓；至於簡報會，信哥則直言「我哋（一般農民）不是那些持份者，無權發表意見，一直蒙在鼓裏」。

「公眾參與」成效存疑

本土研究社早前到新田實地考察，發現多數受影響的漁農戶對新田科技城的發展毫不知情，成員Brian形容現時「公眾參與」活動只是「知會式參與」，不算是意見諮詢。土力工程處前處長、香港工程師學會前會長陳健碩指，按不同發展項目，政府獲取意見的方法或有不同，視乎「個別工程是否重視結果，如果無法擺平不同意見，長期諮詢便不太有效」。他解釋，以往公眾諮詢時間長，「很多時候（工程）一拖就拖好耐，以往可能一拖就拖十幾年」，長遠而言不利發展。

梁日信則戲稱現階段「公眾參與」蒐集意見的方式是「投訴照收，規矩依舊」，料政府會落實新田科技城現時的發展建議，他只能見步行步，更言他早已習慣自己不被政府重視。信芯園20多萬平方呎地位處排洪渠，正是被渠務署列為水浸黑點34年的新田石湖圍，信哥笑稱自1983年居民向當局反映要改善防洪措施，但他從年輕人變成老年人，問題至今仍未改善，「有時暴雨水浸，浸到我心口位，種嘅嘢無晒」。翻查資料，新田石湖圍水浸黑點的第一階段改善工程已完成，現正規劃及設計下一階段工程，不過該規劃中的工程（工務計劃第4112CD項）為20年前已經提出的雨水排放系統改善計劃，當時預計建造工程於2008年10月完工。防洪工程完成無了期、未來或遭收地，信哥早已不抱期望，只希望收地之時，能獲補償金覓新地捲土重來，「始終我大半世人都係花農，一分耕耘一分收穫，都係想自力更生」。

懷念往日公眾賞花笑顏

信哥於小磡村務農半個世紀，信芯園不僅是他的經濟收入來源，更是他植根香港的家。一大片農田的後方建了幾個「方艙」，是他夫婦兩人和5名員工作息的地方，也是至少30隻流浪貓的安身之所。問及未來要搬遷的感受，他淡然道「我只係擔心我啲貓貓狗狗，同埋點安置我啲員工」，卻不擔心自身景况，笑言自己「乜都無，是N無人士」，沒有太多牽掛，只是想念往日農場開放給公眾參觀時看到的明艷笑臉。

自2022年5月27日規劃署發信指他涉違規發展休閒農場起，信芯園便沒再正式對外開放。信哥申請休閒農莊的相關牌照至今逾半年仍未成事，他擔心直至新田科技城發展完成收地，他仍未能成功申領牌照。「佢可唔可以畀個（休閒農莊）牌我重修家園，呢個機會我覺得都好微」，信哥那張原本充滿希望的臉頓時黯淡下來。在信芯園出售親手種植的農作物則屬違規，信哥的收入主要靠過年時那一兩個月賣年花，但賣年花的收入不足以為生，現時只好利用facebook開放花卉網購幫補生計，不過信哥表示歡迎市民來探望「信芯家族」。

種有機稻米贈長者

信芯園現時除了有盛放的向日葵，還有一片綠油油的稻田，種逾百日，稻米於上周開始便能收成。原來早在2012年，信哥便嘗試種植本地有機稻米，只是「那時成日水浸，開始停種」；直至近年農場不能開放予公眾參觀，「塊田擺喺度無咩用，索性種吓米送畀有需要的長者，回饋社會」。而這個回饋社會的念頭源於他小時候受到的「一飯之恩」。信哥仍清楚記得，1959年末內地鬧糧食饑荒，他與家人從中山流落到澳門，遇到一對剛煮好飯的老夫婦分食，他從此銘記於心，「無論點都要報答番人，就算對象唔係那對夫婦」。

苦等休閒農莊牌獲批

政府提出的新田科技城願景是成為創科發展樞紐，發展局回覆本報查詢指，應環境及生態局和漁農自然護理署的建議，在新田科技城的建議發展大綱圖預留了「都市農場」用地，以促進農業的持續發展。

看着信哥和他的員工在信芯園一大片農地人手播種和收割，實在難以想像這裏未來變成科技城市的模樣，始終農場內連收割的機器也沒有。問到他會否希望政府提供科技技術，協助生產，他說：「有就當然好啦，不過科技嘢咁大成本。」又指與4名男工工作1天才能收割到一畝田（約7176平方呎），以機器收割卻是以百畝田計。信哥現時只希望未來信芯園的休閒農莊牌照申請獲批，得以開放予市民參觀稻田，讓他們明白「粒粒皆辛苦」的道理，至於收地則「到時先算，現在做得幾多得幾多」。

臨別時記者向信哥請教種花秘訣，他說花通人性，「你要好好心機、心情好去種，佢先會靚」，也許是信哥樂觀豁達的態度感染到他種植的太陽花，它們才能開得明麗嫵媚。

【田塘造地篇（二之一）】

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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