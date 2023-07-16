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ways of seeing：游走深水埗 雜亂中畫出SEN童心

【明報專訊】由HASS Lab策劃的「MIKI HO 人人畫社」展覽以3部分構成：本地年輕藝術家MIKI HO、深水埗、SEN（特殊教育需要）。Miki曾有SEN學童的教學經驗，又游走過深水埗社區，發現兩者與自己的作品都有着「亂中有序」的特點。雜亂只是了解不足下的表象，細看之下會看見活力與希望。

深‧水‧埗

混亂與秩序並存 連結藝術創作

Miki本身並非深水埗地膽，與許多香港人一樣，以前到訪都是帶有目的，「買布做藝術品，或者要買某些電子器材就會去鴨寮街。多數買完嘢就走，或者去cafe然後就走」。為籌備展覽，她在兩個月內不時游走深水埗，以觀察員的眼睛細看社區。深水埗雜亂、帶些少危險的感覺依舊，不過Miki更看見置身其中的人。「我很喜歡看買賣和熱鬧的景况，可以觀察到人們交流或者他們的姿勢。」夜墟的熱鬧氣氛尤其吸引，於是晚上的鴨寮街至大南街路段成為她重點觀察範圍。

她從旁觀察，並以寫生和拍照記錄畫面，成為創作素材。透過人們之間的互動，Miki發現深水埗與自己創作的連結——混亂與秩序並存。「夜晚那種雜（亂）就是有人鬧交，連唐狗都追來追去，真的很混亂，但同場又有小朋友。很亂中有序，我覺得與我的畫好似。」Miki 2018年創作紙本插畫《香港遊樂場》，參考香港歷史上真實出現過的兒童遊樂場，畫出公共空間之中的眾生相。畫面密麻且充滿活力，像是Miki夜墟所見，「同時發生很多事情，很和諧地在畫面上共生」。

街頭系列 展現社區微細處

此外，Miki亦在深水埗其他角落發現有趣景象，例如走過店舖，有店主會在對出欄杆放水樽插花；路上又會出現許多椅子，象徵着某些人的地盤所在。Miki饒有趣味地看着，「從花和椅子，會看到深水埗居民怎樣在這個地方畫地盤，就是用自己的方法，佔據一些公共空間」。把景象記入腦海，Miki創作出「深水埗街頭」系列，以粗大飽滿、卻不失靈活的線條，展現社區中人們的小舉動。

夜墟並不合法，食環署人員時而到場驅趕。即使各攤檔長期處於「無王管」狀態，卻有種潛在的默契。展場樓梯底下放置「地攤小世界」，生活必需與非必需品應有盡有。地上物件都是從深水埗的地攤選購回來，經過噴白，再組裝成攤檔。Miki希望讓觀眾有更多想像空間，「（看着）全白色，你可以想一下它本身是什麼顏色」。觀眾拿起物件，會發現他們各自帶有「影子」。這是Miki的想像世界，看着每件物件外形而畫出來。有趣的是，大部分物件是由參與策展的本地藝術家白雙全，與團隊其他成員從夜墟購買，有些連Miki都沒有看過真實樣貌。

一個夜墟 各種解讀

這種尋寶的樂趣，與Miki游走夜墟時的感受相似，「一雙拖鞋，你會聯想誰人穿過？為什麼又會丟掉、又會拿出來賣？可能每件物品都有故事」。白雙全以120元把一個攤檔的貨品掃光，成為「地攤小世界」的一部分。檔主是一位獨居的七旬婆婆，查問之下，原來她賣給白的貨品從印巴裔朋友取得，「你看到這種混雜，但之間互相搵位、適應大家，然後互相幫助，都頗有深水埗那種精神」。同一個社區之中，背景各異的人生活着，彼此的生活態度和而不同。Miki與朋友一同行走夜墟，會覺得很好玩、很新奇；但獨自一人時，她卻會強烈感受到貧富懸殊，「負面一點說，其實是很窮的狀態，但是你看到人們很享受那種尋寶感，有兩種態度在裏面」。深水埗的各個面向都是真實的，對於這個社區，並不只有一種解讀。

S‧E‧N

SEN學童啟發創作

同一種思維，放在SEN學童身上都適用。談到展覽的緣起，其實是與展場盡頭、佔據一整幅牆的《探索地圖》有關。白雙全和Miki曾參與香港小童群益會賽馬會「藝術有SENse」計劃，協助策劃以視覺藝術介入SEN服務的課程。Miki近距離觀察藝術家與SEN學童上課的場景，並在《探索地圖》中描繪一眾參加者生動的反應。SEN小朋友在堂上跑來跑去，很容易被誤會為頑皮。亂中有序，他們的規律是什麼呢？Miki想起與他們以泥巴創作時，有人喜歡使用濕潤的泥，有人傾向泥巴硬一點，其實是隨心而行。白雙全舉例，過度活躍症的小朋友會跑來跑去，「為什麼他喜歡跑呢？因為跑完之後，整個人調節了。他體驗到自己身體的需要去調節，我覺得這些都是可以從他們身上學習，再去發展成我們的創作。」藝術給予SEN學童一種方法，讓他們發揮自己的世界。外人明白他們的定律之後，亦能有所得着。

計劃去年完結之後，白雙全與團隊不希望止步於此，「我們的概念是SEN小朋友、藝術家之間的交流，可以產生一些新的東西出來。」他們想把精神延續，讓公眾看到兩者交流的過程。在德天社會企業創辦人霍啟剛的支持下，最終得以在The Bridge+展出《探索地圖》。眼見場地尚餘空間，Miki與策展團隊決定在展覽中加入新的創作，於是開始構思主題。展場坐落的深水埗是自然而然的選擇，「有時候藝術這樣空降在一個地方，好似好離地。如果做番跟這個地方相關的東西會比較好」。

探‧索‧風‧格

擺脫具象表達 觀察化為抽象符號

串連深水埗和SEN，全憑MIKI HO的作品。白雙全之所以認識這位年輕藝術家，是看到她2018年的插畫作品，包括今次展出的《香港遊樂場》。「那時候看到就覺得，嘩這麼有趣，我已經很喜歡她的畫，覺得她的世界裏面有很多動力，很豐富。」環觀展場，MIKI HO所有作品都是黑白色。白雙全認為，Miki善於運用這兩種最純粹的色彩，預留空間讓觀眾代入。「本身裏面的世界已經很豐富，如果再有顏色，眼睛會很攰。反而黑白，其實退一步，你看的時候有一種和諧的感覺。」眼前人物雖僅以黑色線條勾勒，卻憑着生動的動作和表情躍在紙上，腦海中甚至自然為他們填上顏色。

Miki的作品並沒有強烈的自我風格，藝術家像是隱身於畫作之後，讓描繪的對象成為主角。簡單的線條雖則帶有親和力，不過白雙全說亦容易讓特色被淹沒，「有一個畫家用同樣筆觸畫，其實很容易好似」。他寄語這位年輕藝術家要不斷發掘，所以「深水埗街頭」系列正是Miki一次大膽嘗試，力求探索個人風格。

Miki指以往創作插畫，都會圍繞故事和人物，「我想試吓去除故事、去除人物的時候，純粹排列幾何圖形，我會怎麼做？」比對以往的插畫與今次新展出的「深水埗街頭」系列，後者部分作品試圖擺脫較具象的表達。簡練筆觸、黑白運用不變，但Miki這次把對深水埗的觀察化作抽象符號。兩幅恍似圖騰的作品是受夜墟檔主啟發，「他們會將雜物堆出來，好像垃圾堆一樣，但你會看到有些人有自己的美學執著，會很仔細地排列。然後（從中）我又看到一些SEN的影子」。SEN之一的自閉症患者會傾向重複排列物品，剛好與檔主的執著相呼應。Miki把這種特質放在作品之中，串連展覽的兩大部分。

另一嘗試是在畫中加入文字，Miki說並非刻意為之，而是創作期間忽發奇想，「中文的橫直撇捺這些筆畫，也很像圖形本身的形態，我覺得可以放進去」。觀賞「深水埗街頭」系列，會發現Miki把「你」、「自」、「nice」等字融入其他線條之中，加強活潑的感覺。

人‧人‧畫‧社

所有公仔都在笑

白雙全記得為展覽命名時，很早已經蹦出「人人」的概念，因為Miki的作品確實有很多人物。最終取名「MIKI HO 人人畫社」，「就是在形容MIKI HO那些畫，人人就是她畫的社會，而她教我們每個人一起去畫那個社會」。他堅持在「人人畫社」之前亦要加入「MIKI HO」，因為她畫的社會有其獨特，呈現一個有希望和快樂的社會，「所有公仔其實都在笑，連神像都在笑。所以她眼睛看的世界，其實是一個美好的世界。這個其實和我們對SEN的世界，信念很相似」。與其放大負面標籤，倒不如看見SEN小朋友的特質，便會發現如同深水埗，混雜且富有特色。

Miki的創作之中，人們看似擠擁，但容許觀眾想像的空間龐大。被問到希望觀者有何感受，白雙全這樣回答：「我希望他們看的過程中覺得自己有份。看畫的過程中，他不是在看別人，而是找到自己出來。」

「MIKI HO 人人畫社」展覽

日期：即日至8月30日

時間：上午10:00至晚上6:00

地點：深水埗鴨寮街82及84號The Bridge+人文藝術空間

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 黃志東

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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