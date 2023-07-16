綠色生活：費時周旋搞衛生 墊支人工租金 荃威法團深耕多年 谷廚餘回收

周五早上8時多，一個中年女士提着盛載廚餘的透明膠袋，來到超級市場旁的智能回收箱，掃描「綠綠賞」會員二維碼後，桶蓋隨「嘟」一聲自動開啟。她把袋中所有廚餘倒進去，再把膠袋棄置在幾步之遙的垃圾桶，然後瀟灑轉身離去，整個回收過程不足10秒。這裏是荃威花園，少數設有廚餘回收箱的屋苑。業主立案法團秘書趙恩來引述數據指，由年初啟用至今，360多人曾使用回收箱；假設每戶定期由1人回收廚餘，參與比例約佔整體住戶一成。

批出資助額 不足預算三成

政府於2020年底透過回收基金，資助私人住宅樓宇採用智能回收箱技術，收集及回收廚餘。截至今年6月中，包括荃威花園在內的28個私人屋苑成功申請，獲資助金額介乎43萬至167萬元不等。雖然政府為計劃預留1億元，不過目前已批出的總資助金額只有2693萬元，未及預算的三成。

在政府全數資助之下，為何仍然未見私人屋苑積極參與廚餘回收？我們從居民取態，以及申請程序說起。

勤清潔防臭 提升回收意欲

記者到荃威花園觀察，剛好碰上廚餘回收箱的清潔時間。只見清潔工友為回收箱「抹身」之後，把外殼打開，仔細掃走內裏殘餘的食物渣滓。趙恩來無奈說：「香港人都幾咧啡。其實（清潔工）不去定期清潔，咁周邊呢……我不明白為何那麼大的洞口，大家都倒到周圍都係。」記者在另一個還未清潔的回收箱上，發現小量疑似倒廚餘期間遺留的污迹。很多人對廚餘回收避之則吉，正是擔心帶來衞生和臭味問題。回收箱落地數月，趙恩來說其實大眾擔心的臭味並未有出現，亦符合記者在現場的觀察。

浸大生物系教授、生物資源與農業研究所所長黃煥忠專研廢物管理，他認同要大眾接受廚餘回收，解決不衛生的觀感是一大關鍵，「收廚餘最忌的一件事就是臭。做任何垃圾分類和處理，就是不要令到住戶有厭惡感。如果能夠做到這件事，住戶舉手之勞為什麼不做呢？」翻查資助計劃的規定，回收箱必須具備消毒裝置或氣味消除系統。對比普通的回收箱，黃煥忠提到現時公屋和私樓所用的智能回收箱均是密封設計，可減少氣味溢出。趙恩來則估計回收箱位置通風良好，加上居民大多遵從指示，為廚餘隔水才倒進箱內，這些都可能是防臭的做法。

擔心未來回收箱容量

不過，黃煥忠對未來家居廚餘回收仍有憂慮，所指的是回收箱容量限制。「只是給它（屋邨或屋苑）一個細缸，很容易爆滿。爆了之後，居民拿（廚餘）到來，扔不到就扔在旁邊，這個就出事了。」記者早上8時多到訪荃威花園，目測其中兩個回收箱已經半滿。清潔工每天的例行工作是在打掃過後，各換入一個空箱。環保署委託的承辦商下午來到，會把已使用的回收箱一併收走，運往有機資源回收中心O．PARK1處理。垃圾徵費實施後預計回收量大增，黃煥忠指各屋邨或屋苑要仔細估算所需的回收箱數量，而智能回收箱技術亦可提供大數據，有助分析趨勢。

資助計劃要求回收箱連接「綠綠賞」平台，居民可憑每天首次廚餘回收（最少100克），取得50「綠綠賞」積分。荃威花園未有像參與試驗計劃的公共屋邨，設置禮品兌換機，所以要移步至「綠在區區」的回收點才能兌換積分。然而趙恩來發現，參與回收的住戶大多出於環保，禮品對他們的吸引力或許不如公屋住戶。從控制成本的角度，黃煥忠亦認為靠禮品推動回收，始終增加營運開支，未必適合長期推行。要有效增加回收量，他說垃圾徵費是無可避免。視乎不同家庭情况，廚餘佔家居廢物的比例約為三至五成，日後若想減少徵費開支，相信不少人會從回收廚餘着手。「為什麼我們（目前）收得很少？我想與垃圾徵費可能都是有關係的。 」

申請手續繁複 嚇走有心人

垃圾徵費遲早實施，即使是環保意識不高的市民，日後在金錢誘因下有望多做回收。香港逾半人口居於私樓，現時相關居民組織或作為代表的物業管理公司可申請回收基金資助，開展家居廚餘收集工作。荃威花園是全港首批申請的屋苑之一，曾有其他屋苑代表向趙恩來查詢詳情，但了解過後紛紛打退堂鼓。他認為計劃申請手續繁複，而且要法團墊支費用，令很多屋苑卻步。

￼個箱要￼戶支持證明

荃威花園業主立案花團2021年初遞交申請，直至今年農曆新年期間，廚餘回收箱才正式啟用，用了接近兩年時間。對比公共屋邨的廚餘收集試驗計劃去年展開，「我們（荃威花園）是行先過公屋，招標早過公屋，不過公屋實行就早過我們」。申請人除了要填寫實施計劃和財政預算，還要為每一個智能回收箱，提供至少200伙參與住戶的支持證明。荃威花園申請3個回收箱，所以要收夠600個簽名，「600個其實也不少。我們這裏16幢，一幢（最多）才等於200戶」。成功申請後，業主立案法團透過招標，選定一間承辦商製作智能回收箱。趙恩來憶述當時就回收箱的設計，與環保署來回溝通的過程很費時，例如署方要求屏幕上的「大嘥鬼」必須放在右邊；最初機身字句不允許以貼紙貼上，後來才批准。

不過對比這些前期工作，更大的阻力來自財政安排。荃威花園一筆過取得約38萬元（總核准資助金額的30%）作首期撥款，以及每月900元行政費；用盡後法團要先行墊支，以繳交每月回收箱租金、聘請相關員工的薪金等。待相關部門核數後，才可以實報實銷發還款項。「計劃是非常之不吸引的，要自己屋苑磅咗水先，再問佢claim錢。作為屋苑，真的沒有誘因做這件事。」

廚餘處理設施 寧濫勿缺

荃威花園並非首次推行廚餘回收，早於2019年已參與「屋苑免費廚餘收集服務先導計劃」，當時有接近200戶響應。有別於現時的廚餘收集箱交由中央設施處理，當年屋苑在環保署資助下引入在地廚餘機，可在1星期內把廚餘變成肥料。不過，由於廚餘機的性能有限，住戶放下盛載廚餘的盒子之後，要先由屋苑聘請的工作人員揀走雜質，以免卡在機器之中，牽涉不少人力資源。為期兩年的資助計劃結束後，廚餘機亦停止運作。

中央處理較切合港需要

黃煥忠指從以往的先導計劃發現，中央處理廚餘比較切合香港實際需要。「居民不是一個專業人員，當遇到一些不好的機器的時候，可能就會出現很多問題，包括臭味、（堆肥）堆得不好。」現時由O．PARK1中央處理廚餘，轉化為生物氣作發電，產生的殘餘物則轉成為副產品堆肥，比較適合農業活動較少的香港社會。

提升廚餘回收量的同時，處理設施的容量是否足夠？2021年，廚餘本地循環再造量為66,100公噸（每天約181公噸），而O．PARK1和大埔污水處理廠的總處理量為每天250公噸，可見仍然供過於求。政府預期2030年代中期，香港將具備每日處理約1500公噸廚餘的能力，即現時廚餘產出量的大約一半。「如果能夠回收到50%，已經是一個相當好的數字。」黃煥忠認為未來處理設施有足夠容量應付，寧濫勿缺，「無可避免我們可能會起多了capacity（容量），但總好過沒有capacity去處理」。

展望垃圾徵費 專款專用

不論公屋或私樓，現時廚餘收集、運輸與處理全由政府出錢，長遠會否形成財政負擔？回收基金的私人屋苑資助項目最長為期4年，過後會否像上次一樣「錢停機停」？趙恩來說若非有政府資助，私人屋苑不可能為廚餘回收埋單，「你叫業主每個月拿5萬元出來處理廚餘？10個有9個都說嘥錢，因為現在倒垃圾不用錢」。黃煥忠指出，這正好解釋污者自付的概念，證明垃圾徵費的需要。「現在來說，（廚餘回收）收費是說不通的。但是如果你反而鼓勵他們做多一點，給予incentive（誘因），然後在垃圾徵費收高一點，把錢貼番入去。」政府曾經表示，垃圾徵費所得收入將會專款專用，用於加強減廢回收及相關工作之上。

香港的垃圾徵費比台灣、南韓等地落後多年，黃煥忠認為參考外地例子，下一步要討論就垃圾分類立法，「現在香港就只有一條（法例），梗係無咁有效」。台灣民眾要將垃圾分類為「資源垃圾」、「廚餘」及「一般垃圾」，各有不同的棄置位置，違者須繳交罰款。政策目的是提高回收率，避免有人以購買指定垃圾袋的金錢取代回收。黃煥忠當然不止期望靠立法，「政府一定要積極在回收和處理的配套上面做好，於是法例才有意義，否則你回收咗都無用 」。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 受訪者提供、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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