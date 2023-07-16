民間故宮：加菲貓電話Made in Hong Kong 連結三代人

/製/模/回/憶/

美國玩具公司香港設廠

加菲貓卡通片於1982年在美國電視台首播，美國玩具公司Tyco在數年後設計同款電話，令加菲貓那慵懶神態深入民心。其時香港電子業發展蓬勃，出口不少美國電子產品，Tyco在港設直屬廠房，名為泰科，李鈞祥於1978年加入，「它是美國十大公司之一，我們能加入都引以為榮」。Tyco在台灣亦有代工生產廠房，但他說品質不及香港。他仍記得這間美資公司待遇佳，一年加薪兩次，團年飯筵開100圍，員工有過千人。他隸屬工模部的打磨組，共有8人，負責琢磨刀紋或不平滑的地方，另有雕刻和車牀等小組，「工模要做得好，之後生產多少都由工模啤出來」。部門按照美國設計師的手繪圖紙製模，他雖不懂英文，但有工程師講解。製模外，還有啤膠和裝嵌等部門。每項產品都要檢驗品質，不及格的會退回工模部，請他們重新製模，他家的加菲貓電話就是這樣得來，「它都算是產品，只是未合標準推出市場， 有瑕疵需要改良」。他指着電話的側面，說貓背與貓身接口不夠貼服，留有明顯空隙，「要計算塑膠縮水和變形的幅度。塑膠未成型時是一粒粒的，加熱熔掉才倒模。很少一次就成功，要試幾次。如果這是直線就好點」。如此來回修改，一個工模需數月完成，加上同時要製作數個玩具，大女兒記得他常加班至晚上9時。

鴨寮街改裝 北美電話香港用

這些不及格的成品不能出售或送人，所以有些中高層職員會拿回家。但這個電話外銷北美，並沒有在港發售，只能撥打北美地區，他於是把電話拿到鴨寮街更換可在港使用的零件。讀者或孤疑：在香港明明見過多款加菲貓電話，甚至有不同神態。三女Sugar問爸爸：「這款像打瞌睡，網上見有些眼睛精神一點。」李先生解釋那些是其他公司仿製的後期產品，「原裝只有這款表情，我們見過你說的，沒有我們做得那麼好。它好在生動，懂眨眼又實用。當年幾鍾意佢，幾得鬼意」。加菲貓電話剛推出時在歐美大受歡迎，成為家庭和辦公室的潮流象徵，也被用作禮品和收藏品。然而，隨科技發展和無線通訊的普及，有線電話逐漸被淘汰，加菲貓電話的熱潮也逐漸消退。2019年，法國布列塔尼地區的海灘出現多件加菲貓電話的碎片，當地傳媒查到碎片來自1980年代因暴風雪沉沒的貨輪，船上當時載有數千部加菲貓電話。這事件令電話再受關注，掀起收藏熱。

大女憶說當時她不太欣賞這產品，不知道它多受歡迎，「好像很普通，因為爸爸常拿玩具回來，我們可能已經習慣了」。父親也經常拿Lego積木回家，客廳長期放了一箱，是Sugar的最愛，「那個年代住公屋有成籮Lego很奢侈的。受爸爸感染，我喜歡玩手作，不太喜歡芭比玩具」。

/電/子/歲/月/

香港東莞設廠房 做老闆一腳踢

從一堆舊物中，李鈞祥翻出手掌大小的廠證，憶起於1978年經朋友介紹加入泰科，那時已工作近10年。他在內地中三畢業後來港投靠親人，見證香港製造業起飛，「那時是50年代，還是很辛苦，要70年代才起飛」。他先在九龍砵蘭街的機器廠做了5年學徒，那時整條街都是廠，不像後來般燈紅酒綠。之後，他做過環球機鑄、世樂等大公司，「我自己有寫下來，打算應徵時給個履歷，不知放哪裏了」。後期他主力做工模，他拿出當年的私伙打磨用具，說自己帶的做得較得心應手，當中有數把游標卡尺，包括瑞士製、當年賣1800元的手動版本，他即場示範量度女兒的髮絲；後期則有日本製的電動版。很多時，他要量度組件間的空隙，這時要出動不同厚度的鋼墊片，「厚薄以一絲一絲計算，用別的工具塞進去量度，再去度它的厚薄」。另有支似牙膏般的，是英國的鑽石膏（Diamond Compound），可將鋼模拋光至像鏡面一樣，當時約150元一支。此外，還需配合膠棍、木棒、鑽嘴、像雕刻用具的各款筆銼等，才可以完成打磨。但模具歸公司所有，不能像玩具般帶回家留念。

他於1988年與幾個工模行家開設名為「業豐」的玩具廠，全盛時期曾購入屯門廠房，1990年代在內地東莞設廠。有美國公司向他提供模具組件，請廠房裝嵌；有的客人提供設計圖，廠房便製作未上色的粗胚作樣辦。他在兩地奔走，子女周末會到屯門或東莞，跟他一同飲茶、去公園，Sugar最記得爸爸常用金屬保溫杯焗福字麵做消夜，替內地師傅通宵「執手尾」。李鈞祥遺憾地說：「對家庭不是那麼好，家庭時間少了，很難兩全其美，香港人是這樣。」十數年前，他終結束生意並退休。

/心/中/寶/物/

細節、比例跟到足 電動火車最考工夫

在眾多泰科玩具中，李鈞祥說加菲貓電話不算複雜，因只用一種ABS膠製造，「叫做大文大路」。反而它旁邊的米奇老鼠電話更講究，背包位置其實是聽筒，上面有重撥、靜音等按鍵。米奇的頭髮和臉孔由兩種塑膠製造，「臉那些是軟膠，所以久了它會縮小，現在是鬆的，加菲貓那些不會走樣，要看膠的質地」。

而最考做模工夫的，要數產自1980年代的電動火車，他說玩具依足實物製作，備有馬達和路軌導針，通電後可自動行走，火車頭煙囪會冒煙和亮燈，「很懷念那年代的玩具，做到那麼幼細 ，比例跟真的一樣，這款我最喜歡」。但這玩具同樣為美國家庭而設，一般香港家庭的單位只有數百呎，連放路軌也有難度，所以這些火車一直放在他的精品櫃中。李鈞祥最初接觸的是合金汽車玩具工模，到後來塑膠普及，見證玩具材料的演變，他說：「塑膠比合金容易。那個爐要要煮熔金屬才啤到產品，有師傅裝模裝漏了一支針，一啤出來像煙花一樣，很危險，啤機師傅遍體都是傷。那些頂針有數十支，有時（難免）漏了一支。」

/觀/眾/交/流/

外孫好奇 手把手學用游標卡尺

Sugar 12歲的兒子Marcus雖然已見慣公公家中的玩具，但這是頭一次聽到公公說它們的來歷。尤其是自小已用手提電話的他，甚少機會用到卡通有線電話。他見到一堆量具時躍躍欲試，於是公公手把手，教他怎樣用游標卡尺量度米奇的手指。原來這樣立體的組件，要拿得穩又量得準並不容易。

公公有本1987年的泰科玩具圖錄，當年由美國寄來，說是中高層員工才可拿到。Marcus翻揭圖錄，覺得與現在的玩具外型差很遠，他自己則最愛玩任天堂Switch及扭計骰。Sugar補充，現在扭計骰也有進步，不同以前的難扭，更加順手。

一直協助招募受訪長者和青少年的社企「臨急珍」成員Martina為今期有孫子參與感到欣慰，總結說：「臨敢珍一路推動自身家庭跨代共融。這次訪問由自家長者娓娓道出人生故事給家中的孫兒聽，能建立孫輩對祖輩的認識與理解，增進兩代人的感情、珍惜彼此的陪伴。」

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 朱安妮

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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