明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

民間故宮：加菲貓電話Made in Hong Kong 連結三代人

【明報專訊】醒目的橘黃色外殼與黑色虎紋、微拱的貓背、兩撇上翹的鬍子，提起或放下話筒時，雙眼會張開或半瞌。這個活靈活現的加菲貓電話，很多小朋友都曾渴望擁有。數年前，一批加菲貓電話隨貨船殘骸冲到法國沙灘，引起一時熱話。在香港，它是八九十後的集體回憶，現在可賣上近千元。79歲的李鈞祥曾在玩具廠任職，於1980年代為這款電話製模，還捧了一部回家。當年子女不識寶，今天三代同堂聽古仔，才知這電話不簡單。

/製/模/回/憶/

美國玩具公司香港設廠

加菲貓卡通片於1982年在美國電視台首播，美國玩具公司Tyco在數年後設計同款電話，令加菲貓那慵懶神態深入民心。其時香港電子業發展蓬勃，出口不少美國電子產品，Tyco在港設直屬廠房，名為泰科，李鈞祥於1978年加入，「它是美國十大公司之一，我們能加入都引以為榮」。Tyco在台灣亦有代工生產廠房，但他說品質不及香港。他仍記得這間美資公司待遇佳，一年加薪兩次，團年飯筵開100圍，員工有過千人。他隸屬工模部的打磨組，共有8人，負責琢磨刀紋或不平滑的地方，另有雕刻和車牀等小組，「工模要做得好，之後生產多少都由工模啤出來」。部門按照美國設計師的手繪圖紙製模，他雖不懂英文，但有工程師講解。製模外，還有啤膠和裝嵌等部門。每項產品都要檢驗品質，不及格的會退回工模部，請他們重新製模，他家的加菲貓電話就是這樣得來，「它都算是產品，只是未合標準推出市場， 有瑕疵需要改良」。他指着電話的側面，說貓背與貓身接口不夠貼服，留有明顯空隙，「要計算塑膠縮水和變形的幅度。塑膠未成型時是一粒粒的，加熱熔掉才倒模。很少一次就成功，要試幾次。如果這是直線就好點」。如此來回修改，一個工模需數月完成，加上同時要製作數個玩具，大女兒記得他常加班至晚上9時。

鴨寮街改裝 北美電話香港用

這些不及格的成品不能出售或送人，所以有些中高層職員會拿回家。但這個電話外銷北美，並沒有在港發售，只能撥打北美地區，他於是把電話拿到鴨寮街更換可在港使用的零件。讀者或孤疑：在香港明明見過多款加菲貓電話，甚至有不同神態。三女Sugar問爸爸：「這款像打瞌睡，網上見有些眼睛精神一點。」李先生解釋那些是其他公司仿製的後期產品，「原裝只有這款表情，我們見過你說的，沒有我們做得那麼好。它好在生動，懂眨眼又實用。當年幾鍾意佢，幾得鬼意」。加菲貓電話剛推出時在歐美大受歡迎，成為家庭和辦公室的潮流象徵，也被用作禮品和收藏品。然而，隨科技發展和無線通訊的普及，有線電話逐漸被淘汰，加菲貓電話的熱潮也逐漸消退。2019年，法國布列塔尼地區的海灘出現多件加菲貓電話的碎片，當地傳媒查到碎片來自1980年代因暴風雪沉沒的貨輪，船上當時載有數千部加菲貓電話。這事件令電話再受關注，掀起收藏熱。

大女憶說當時她不太欣賞這產品，不知道它多受歡迎，「好像很普通，因為爸爸常拿玩具回來，我們可能已經習慣了」。父親也經常拿Lego積木回家，客廳長期放了一箱，是Sugar的最愛，「那個年代住公屋有成籮Lego很奢侈的。受爸爸感染，我喜歡玩手作，不太喜歡芭比玩具」。

/電/子/歲/月/

香港東莞設廠房 做老闆一腳踢

從一堆舊物中，李鈞祥翻出手掌大小的廠證，憶起於1978年經朋友介紹加入泰科，那時已工作近10年。他在內地中三畢業後來港投靠親人，見證香港製造業起飛，「那時是50年代，還是很辛苦，要70年代才起飛」。他先在九龍砵蘭街的機器廠做了5年學徒，那時整條街都是廠，不像後來般燈紅酒綠。之後，他做過環球機鑄、世樂等大公司，「我自己有寫下來，打算應徵時給個履歷，不知放哪裏了」。後期他主力做工模，他拿出當年的私伙打磨用具，說自己帶的做得較得心應手，當中有數把游標卡尺，包括瑞士製、當年賣1800元的手動版本，他即場示範量度女兒的髮絲；後期則有日本製的電動版。很多時，他要量度組件間的空隙，這時要出動不同厚度的鋼墊片，「厚薄以一絲一絲計算，用別的工具塞進去量度，再去度它的厚薄」。另有支似牙膏般的，是英國的鑽石膏（Diamond Compound），可將鋼模拋光至像鏡面一樣，當時約150元一支。此外，還需配合膠棍、木棒、鑽嘴、像雕刻用具的各款筆銼等，才可以完成打磨。但模具歸公司所有，不能像玩具般帶回家留念。

他於1988年與幾個工模行家開設名為「業豐」的玩具廠，全盛時期曾購入屯門廠房，1990年代在內地東莞設廠。有美國公司向他提供模具組件，請廠房裝嵌；有的客人提供設計圖，廠房便製作未上色的粗胚作樣辦。他在兩地奔走，子女周末會到屯門或東莞，跟他一同飲茶、去公園，Sugar最記得爸爸常用金屬保溫杯焗福字麵做消夜，替內地師傅通宵「執手尾」。李鈞祥遺憾地說：「對家庭不是那麼好，家庭時間少了，很難兩全其美，香港人是這樣。」十數年前，他終結束生意並退休。

/心/中/寶/物/

細節、比例跟到足 電動火車最考工夫

在眾多泰科玩具中，李鈞祥說加菲貓電話不算複雜，因只用一種ABS膠製造，「叫做大文大路」。反而它旁邊的米奇老鼠電話更講究，背包位置其實是聽筒，上面有重撥、靜音等按鍵。米奇的頭髮和臉孔由兩種塑膠製造，「臉那些是軟膠，所以久了它會縮小，現在是鬆的，加菲貓那些不會走樣，要看膠的質地」。

而最考做模工夫的，要數產自1980年代的電動火車，他說玩具依足實物製作，備有馬達和路軌導針，通電後可自動行走，火車頭煙囪會冒煙和亮燈，「很懷念那年代的玩具，做到那麼幼細 ，比例跟真的一樣，這款我最喜歡」。但這玩具同樣為美國家庭而設，一般香港家庭的單位只有數百呎，連放路軌也有難度，所以這些火車一直放在他的精品櫃中。李鈞祥最初接觸的是合金汽車玩具工模，到後來塑膠普及，見證玩具材料的演變，他說：「塑膠比合金容易。那個爐要要煮熔金屬才啤到產品，有師傅裝模裝漏了一支針，一啤出來像煙花一樣，很危險，啤機師傅遍體都是傷。那些頂針有數十支，有時（難免）漏了一支。」

/觀/眾/交/流/

外孫好奇 手把手學用游標卡尺

Sugar 12歲的兒子Marcus雖然已見慣公公家中的玩具，但這是頭一次聽到公公說它們的來歷。尤其是自小已用手提電話的他，甚少機會用到卡通有線電話。他見到一堆量具時躍躍欲試，於是公公手把手，教他怎樣用游標卡尺量度米奇的手指。原來這樣立體的組件，要拿得穩又量得準並不容易。

公公有本1987年的泰科玩具圖錄，當年由美國寄來，說是中高層員工才可拿到。Marcus翻揭圖錄，覺得與現在的玩具外型差很遠，他自己則最愛玩任天堂Switch及扭計骰。Sugar補充，現在扭計骰也有進步，不同以前的難扭，更加順手。

一直協助招募受訪長者和青少年的社企「臨急珍」成員Martina為今期有孫子參與感到欣慰，總結說：「臨敢珍一路推動自身家庭跨代共融。這次訪問由自家長者娓娓道出人生故事給家中的孫兒聽，能建立孫輩對祖輩的認識與理解，增進兩代人的感情、珍惜彼此的陪伴。」

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 朱安妮

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞