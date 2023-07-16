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2023年7月16日星期日
星期日生活
家明雜感：沒有被影像耽誤的作家 昆德拉電影三齣
閱讀昆德拉的契機
去與留：昆德拉與哈維爾
悼：生活在他方──悼米蘭昆德拉
周日話題：不能接受的傷害
悼：「我們現在都不在，請你留話」
什麼人訪問什麼人：書是讀書人的事——專訪本事出版創辦人林道群
老少女之麻糬周記！
誰人日記：蘇格蘭的風光
圖文城市：生命之舟
同場加映：隔着玻璃 非想像中黑暗
平安祭：天地有大美而不言
Long D：（四十）印刷魂
阿貓阿狗：#196 旅行（四）
放心寫作：#47 百分之十的好撒馬利亞人
讀者來信：甜蜜的失去
Movie Chic, Movie Style：輕與重 昆德拉小說改編電影
同場加映：凝視惠子，仍是庸常
影片簡評
單元連載：香港書58
星期日文學‧黃瀚嶢《沒口之河》：遺忘的人只有當下
{粵語老歌達人}黃志華 回到許冠傑鬼馬諧趣之前……誓要令雅歌重見天日
讀食時光：橘香雞球 細味書聖風雅情懷
民間故宮：加菲貓電話Made in Hong Kong 連結三代人
綠色生活：費時周旋搞衛生 墊支人工租金 荃威法團深耕多年 谷廚餘回收
ways of seeing：游走深水埗 雜亂中畫出SEN童心
未來城市：科技城規劃 僅餘一點綠 太陽花田 何處容身
老少女之麻糬周記！
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【明報專訊】作者•Stella So
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家明雜感：沒有被影像耽誤的作家 昆德拉電影三齣
閱讀昆德拉的契機
去與留：昆德拉與哈維爾
悼：生活在他方──悼米蘭昆德拉
周日話題：不能接受的傷害
悼：「我們現在都不在，請你留話」
什麼人訪問什麼人：書是讀書人的事——專訪本事出版創辦人林道群
老少女之麻糬周記！
誰人日記：蘇格蘭的風光
圖文城市：生命之舟
同場加映：隔着玻璃 非想像中黑暗
平安祭：天地有大美而不言
Long D：（四十）印刷魂
阿貓阿狗：#196 旅行（四）
放心寫作：#47 百分之十的好撒馬利亞人
讀者來信：甜蜜的失去
Movie Chic, Movie Style：輕與重 昆德拉小說改編電影
同場加映：凝視惠子，仍是庸常
影片簡評
單元連載：香港書58
星期日文學‧黃瀚嶢《沒口之河》：遺忘的人只有當下
{粵語老歌達人}黃志華 回到許冠傑鬼馬諧趣之前……誓要令雅歌重見天日
讀食時光：橘香雞球 細味書聖風雅情懷
民間故宮：加菲貓電話Made in Hong Kong 連結三代人
綠色生活：費時周旋搞衛生 墊支人工租金 荃威法團深耕多年 谷廚餘回收
ways of seeing：游走深水埗 雜亂中畫出SEN童心
未來城市：科技城規劃 僅餘一點綠 太陽花田 何處容身
家明雜感：沒有被影像耽誤的作家 昆德拉電影三齣
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去與留：昆德拉與哈維爾
悼：生活在他方──悼米蘭昆德拉
周日話題：不能接受的傷害
悼：「我們現在都不在，請你留話」
什麼人訪問什麼人：書是讀書人的事——專訪本事出版創辦人林道群
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同場加映：隔着玻璃 非想像中黑暗
平安祭：天地有大美而不言
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阿貓阿狗：#196 旅行（四）
放心寫作：#47 百分之十的好撒馬利亞人
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同場加映：凝視惠子，仍是庸常
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星期日文學‧黃瀚嶢《沒口之河》：遺忘的人只有當下
{粵語老歌達人}黃志華 回到許冠傑鬼馬諧趣之前……誓要令雅歌重見天日
讀食時光：橘香雞球 細味書聖風雅情懷
民間故宮：加菲貓電話Made in Hong Kong 連結三代人
綠色生活：費時周旋搞衛生 墊支人工租金 荃威法團深耕多年 谷廚餘回收
ways of seeing：游走深水埗 雜亂中畫出SEN童心
未來城市：科技城規劃 僅餘一點綠 太陽花田 何處容身
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