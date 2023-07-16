但都比較少有像家明，挖掘出昆德拉與電影鮮為人知的一面，原來他念電影也教過電影。家明找回由他任教學校的學生將其小說改編的黑白電影重看，愛不釋手，再而追溯昆德拉與上世紀60年代捷克新浪潮的淵源，又推斷與中國第五代導演早期作品的關連性。說到《布拉格之戀》，我是在念大學時從學校借錄影帶回來看，最深刻是Daniel Day Lewis眉梢眼角那滿到瀉的風情，不太像讀小說時我想像的Tomas那般充滿哲思，不知昆德拉本人會否也不太喜歡這個演繹。

Sabrina YEUNG的悼文由詩歌開始回顧昆德拉的寫作生涯，有關kitsch這個字在未變得kitschy之前的奧義，還有他自身是如何看待小說這事情。林康琪則從歷史和政治入手，寫昆德拉與哈維爾兩個當時得令的人物，去與留兩個截然不同的選擇和人生故事。

書有書緣，就把悼念當成契機，今天一起來讀昆德拉。然後一起來，試試看可否認出何倩彤所繪昆德拉筆下的名場面。

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編者話˙黎佩芬

圖•何倩彤

編輯•王翠麗

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