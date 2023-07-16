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閱讀昆德拉的契機

【明報專訊】一年一度的書展今周舉行，重點是「兒童及青少年文學」，日前卻突然傳出米蘭昆德拉辭世，不知道近年閱讀昆德拉的讀者有沒有年輕化的趨勢，但也有說，昆德拉在文壇的影響力不比從前。可自消息傳出以來，網上出現大量悼念文字，重溫了不少風行一時的金句，實則自上世紀下半葉以降，不論時代如何變遷，昆德拉都是文青成長的一個必經階段。

但都比較少有像家明，挖掘出昆德拉與電影鮮為人知的一面，原來他念電影也教過電影。家明找回由他任教學校的學生將其小說改編的黑白電影重看，愛不釋手，再而追溯昆德拉與上世紀60年代捷克新浪潮的淵源，又推斷與中國第五代導演早期作品的關連性。說到《布拉格之戀》，我是在念大學時從學校借錄影帶回來看，最深刻是Daniel Day Lewis眉梢眼角那滿到瀉的風情，不太像讀小說時我想像的Tomas那般充滿哲思，不知昆德拉本人會否也不太喜歡這個演繹。

Sabrina YEUNG的悼文由詩歌開始回顧昆德拉的寫作生涯，有關kitsch這個字在未變得kitschy之前的奧義，還有他自身是如何看待小說這事情。林康琪則從歷史和政治入手，寫昆德拉與哈維爾兩個當時得令的人物，去與留兩個截然不同的選擇和人生故事。

書有書緣，就把悼念當成契機，今天一起來讀昆德拉。然後一起來，試試看可否認出何倩彤所繪昆德拉筆下的名場面。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

圖•何倩彤

編輯•王翠麗

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