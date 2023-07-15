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HUAWEI內置eSIM變電話 獨立地圖導航

【明報專訊】出街做運動時，手機都總要隨身，如果運動手表能支援手機功能，便能更輕裝上陣。最近HUAWEI推出的WATCH 4（圖）手表，內置升級版eSIM功能，支援iOS、Android、EMUI及HarmonyOS系統手機，即使不攜帶手機也能保持聯絡。WATCH 4採用不鏽鋼外殼，複合纖維後蓋及3D弧面玻璃表面製作，設有1.5吋LTPO AMOLED柔性屏幕，支援常亮顯示，方便隨時觀看。今代手表僅厚10.9毫米，較上一代薄10.3%；48克的重量亦輕了11.1%。

為了更方便跑手搵路，手表內置獨立導航的Petal Maps，能提供導航及路線規劃功能，同時支援語音搜索地點、即時導航和語音提醒，不用怕因為專注望地圖而發生危險。為滿足不同戶外運動的需要，手表支援5 ATM防水認證，可潛水至30米。手表內置的心率檢測技術，宣稱即使在間歇跑、加速跑等心率急促變化的場景，也能提供準確的數據。它亦支援血氧及體溫檢測，配合一鍵健康檢測功能，只需約60秒，就能讀取6項健康指標，包括快速檢測心率、血氧、壓力、體溫、心電圖及肺功能，為用家提供參考。●

HUAWEI WATCH 4規格

屏幕：1.5吋LTPO AMOLED

防水等級：5 ATM

使用時間：3天（全能模式）、14天（超長續航模式）

體積：46.2×46.2×10.9mm

重量：47g（不連表帶）

售價：$2999

查詢：8128 8810（HUAWEI）

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