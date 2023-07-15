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GARMIN日夜跑良伴 太陽能充電兼內置電筒

【明報專訊】除了Amazfit，另一專門生產運動手表的生產商GARMIN亦推出全新升級版fēnix 7 Pro系列。新系列以強化物料製表殼，搭配鈦金屬材質表環和背蓋，具有耐熱、防震及防水等功能，同時設有藍寶石太陽能充電鏡面，其中fēnix 7X Pro更採用power sapphire鏡面增強防刮能力。在智慧手表模式下，最長可使用22至37天，無論是三項鐵人或是越野耐力賽等運動都能應付。此外，全系列都內置LED手電筒，支援多段亮度白光及安全紅光，其中頻閃模式更可按不同場合自訂頻閃光度及速度，在漆黑的環境中也能提供照明。

為了提升定位準確度，新系列支援多頻（L1+L5）定位，同時可讀取GPS、GLONASS及GALILEO衛星定位系統。表內內置逾100種運動模式，包括登山、衝浪、棒球、BMX、障礙賽跑及HIIT等，並新增功能「爬坡分數」及「耐力分數」，前者針對跑步、越野跑、健行及爬山的上坡能力來評分；後者則藉分析訓練狀態及負荷等指標，讓用家更了解自己的耐力水準。此外，手表亦設有每日訓練建議、VO2 MAX最大攝氧量、腕式光學心率感測、進階睡眠監測、早安晨報，以及照顧休息與運動平衡的「恢復時間」，十分全面。●

GARMIN fēnix 7 Pro規格

屏幕：1.3吋MIP

防水等級：10 ATM

使用時間：22天（智慧模式、太陽能充電）、26小時（GPS高精度模式、太陽能充電）

體積：47×47×14.5mm

重量：50g（不連表帶）

售價：$7599起

查詢：3616 0454（GARMIN）

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