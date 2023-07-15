GARMIN日夜跑良伴 太陽能充電兼內置電筒

【明報專訊】除了Amazfit，另一專門生產運動手表的生產商GARMIN亦推出全新升級版fēnix 7 Pro系列。新系列以強化物料製表殼，搭配鈦金屬材質表環和背蓋，具有耐熱、防震及防水等功能，同時設有藍寶石太陽能充電鏡面，其中fēnix 7X Pro更採用power sapphire鏡面增強防刮能力。在智慧手表模式下，最長可使用22至37天，無論是三項鐵人或是越野耐力賽等運動都能應付。此外，全系列都內置LED手電筒，支援多段亮度白光及安全紅光，其中頻閃模式更可按不同場合自訂頻閃光度及速度，在漆黑的環境中也能提供照明。