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AI教練度身練跑 Amazfit「獵豹」運動表 GPS零死角

【明報專訊】使用運動手表的跑街愛好者，或會發現在高樓大廈林立的地方，GPS定位總有些偏差，主要是因為大廈干擾了衛星信號，記錄定位時不夠精準，連帶影響運動數據的參考價值。為了解決這個問題，不少新型的運動手表都強化定位系統，甚至能夠接收多個衛星系統數據，無論在運動場、街上跑步，都得到更準確的地圖及速度數據，為計算運動的表現提供參考。

減少高樓阻信號接收問題

運動手表新貴Amazfit，之前的「暴龍」系列靠硬淨打出名堂，今次全新「獵豹」系列則特別為跑手而設。Amazfit Cheetah主打MaxTrack全球衛星定位專利技術，手表的圓極化GPS天線能接收6個衛星系統的數據，減少因高樓大廈遮擋而阻礙接收信號的問題；配合雙頻定位技術，為接收的衛星數據消除誤差，手表定位更準確，跑手也得出更精準的訓練數據。用家若習慣在運動場跑圈，Cheetah能進一步自動校正，從而更準確地記錄200米和400米衝圈數據。

手表內設Zepp Coach人工智能教練，不單止能記錄150多種運動的數據，其EverSense技術更可自動偵測8種熱門運動，並提醒用家啟動手表來記錄數據。至於力量訓練運動模式，能自動識別25種力量訓練動作，包括深蹲、仰卧起坐、室內划艇、啞鈴推舉、開合跳等，並分析出訓練時對應使用的肌肉群組及強度，之後可在Zepp應用程式中隨時查閱；AI教練更可根據用家的健身經驗和身體特徵，制訂訓練計劃和休息時間，評估疲勞程度和訓練狀態。手表另一新增技術是成績預測功能，AI教練可推算用家在不同距離跑步比賽中的完成時間和配速。

虛擬兔領跑 間歇跑提示

除了AI教練之外，Amazfit Cheetah也有很多人性化設計。例如用家可自訂在運動時屏幕所顯示的數據，方便訓練時觀看；又例如潮流新興間歇跑訓練，新表便為此提供快速暫停功能，當用家跑到設定的距離後，手表便會震動提示；手表亦可無線連接部分支援的運動訓練器材，例如跑步機，方便整合訓練數據。

沒有跑伴的話，有時鬆懈了便會愈跑愈慢。Cheetah特別設有虛擬兔子，用家可在起跑前輸入指定配速，之後畫面便會顯示跑手與虛擬兔子的距離。手表支援BioTracker，可為用家24小時監測血氧飽和度、心率和壓力水平，並在超出設定值時發出提醒；亦支援一鍵測量功能，最快可在45秒內讀取此3項身體指數。●

Amazfit Cheetah規格

屏幕：1.39吋AMOLED

防水等級：5 ATM

使用時間：14天（日常使用模式）、26小時（GPS高精度模式）

體積：46.7×46.7×11.9mm

重量：32g（不連軟矽膠表帶）

售價：$1698（圓形表盤版）

網址：wearereadyhk.shoplineapp.com

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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電郵: feature@mingpao.com

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