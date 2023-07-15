明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
飲食

人氣手工漢堡 致敬茶記沙嗲牛

【明報專訊】自從手工漢堡興起，這款速食文化的代表已經走向精緻化。早前馬鞍山人氣漢堡外賣店Sick! Burger進駐銅鑼灣，開設堂食分店，更特別推出新店限定口味，為手工漢堡添上本地元素，藉此向港式風味致敬！

店主兼大廚賴震環（Chef Lai）18歲便投身飲食業，自2009年起到世界各地遊歷，先後於外國多間米芝蓮餐廳工作，開店前更是The Hong Kong Club的總廚。他將15年fine dining所學的烹調技巧及一絲不苟的精神套用於店中的食品上，讓老饕享受極致級的手工漢堡。

手工漢堡的靈魂，必定是那塊鮮嫩富肉汁的漢堡扒。他特別用上美國安格斯的牛肩胛及牛腩肉，做到肉香油香兼備。而牛肉由免治、打肉、揉揑、調味等均在店中親自處理，以確保出品穩定。醬汁亦會因應食材而配搭，有布冧果醬、番茄醬、波椒醬等，每一口也是心機之作。為了支持附近小店，麵包從區內小店訂購，用上日本麵粉製成，鬆軟細緻。

由茶餐廳沙嗲牛麵常餐啟發的Sick! Satay沙嗲牛肉炒芫荽蛋漢堡，屬銅鑼灣店限定款式。港式沙嗲醬汁用洋葱、薑、蒜、辣椒等烹調而成，以微辣香口為主，味道不會太濃太搶。至於芫荽炒滑蛋做得比茶記更香更滑，Chef Lai炒蛋時更加入芫荽，炒至八成熟後放入包中。一口咬下先感受到滑蛋的嫩滑及香氣，芫荽味剛剛好，接着是牛香十足的漢堡扒，鬆軟多汁不會死實，淡淡的沙嗲味更能勾起食慾。他更細心地在漢堡中加入紅辣椒片、青辣椒片、焦糖洋葱等，豐富食味。

薯餅扒俘虜「素」人 金沙鹹蛋黃薯條鹹香

Sick! Veggie藜麥脆薯餅素漢堡亦屬限定口味，麵包內的並非市面上的素肉漢堡扒，而是Chef Lai以歐洲Agria薯仔、藜麥、菠菜、日本冬菇等製成，表面裹上意大利粟米粉Polenta炸至香脆。配襯素漢堡的是Chef Lai太太至愛的烤意大利青瓜及黃瓜片，並如普羅旺斯燉菜般整齊地圍圈排列着，再配上自家製波椒醬、芝士、火箭菜等，香甜味美。

小食與馬鞍山店大致相同，部分更屬upgrade版。如紫菜金沙鹹蛋黃薯條，在原有的粗薯條上加入金沙鹹蛋黃醬，鹹香冶味得令人無法抗拒。Chef Lai用上法式醬汁做法，將牛油煮至焦糖化後，加入蒸熟的鹹蛋黃炒香，再放入厚切薯條及紫菜粉，每一條薯條也緊緊裹着金沙醬，絕對是誠意之作。●

Sick! Burger 銅鑼灣店

地址：銅鑼灣希雲街31號地下

查詢：9383 3401

文：古月淇

[飲食]

相關字詞﹕茶餐廳 漢堡包 手工漢堡 銅鑼灣美食 銅鑼灣餐廳 新餐廳

上 / 下一篇新聞