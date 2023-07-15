人氣手工漢堡 致敬茶記沙嗲牛

店主兼大廚賴震環（Chef Lai）18歲便投身飲食業，自2009年起到世界各地遊歷，先後於外國多間米芝蓮餐廳工作，開店前更是The Hong Kong Club的總廚。他將15年fine dining所學的烹調技巧及一絲不苟的精神套用於店中的食品上，讓老饕享受極致級的手工漢堡。

手工漢堡的靈魂，必定是那塊鮮嫩富肉汁的漢堡扒。他特別用上美國安格斯的牛肩胛及牛腩肉，做到肉香油香兼備。而牛肉由免治、打肉、揉揑、調味等均在店中親自處理，以確保出品穩定。醬汁亦會因應食材而配搭，有布冧果醬、番茄醬、波椒醬等，每一口也是心機之作。為了支持附近小店，麵包從區內小店訂購，用上日本麵粉製成，鬆軟細緻。

由茶餐廳沙嗲牛麵常餐啟發的Sick! Satay沙嗲牛肉炒芫荽蛋漢堡，屬銅鑼灣店限定款式。港式沙嗲醬汁用洋葱、薑、蒜、辣椒等烹調而成，以微辣香口為主，味道不會太濃太搶。至於芫荽炒滑蛋做得比茶記更香更滑，Chef Lai炒蛋時更加入芫荽，炒至八成熟後放入包中。一口咬下先感受到滑蛋的嫩滑及香氣，芫荽味剛剛好，接着是牛香十足的漢堡扒，鬆軟多汁不會死實，淡淡的沙嗲味更能勾起食慾。他更細心地在漢堡中加入紅辣椒片、青辣椒片、焦糖洋葱等，豐富食味。

薯餅扒俘虜「素」人 金沙鹹蛋黃薯條鹹香

Sick! Veggie藜麥脆薯餅素漢堡亦屬限定口味，麵包內的並非市面上的素肉漢堡扒，而是Chef Lai以歐洲Agria薯仔、藜麥、菠菜、日本冬菇等製成，表面裹上意大利粟米粉Polenta炸至香脆。配襯素漢堡的是Chef Lai太太至愛的烤意大利青瓜及黃瓜片，並如普羅旺斯燉菜般整齊地圍圈排列着，再配上自家製波椒醬、芝士、火箭菜等，香甜味美。

小食與馬鞍山店大致相同，部分更屬upgrade版。如紫菜金沙鹹蛋黃薯條，在原有的粗薯條上加入金沙鹹蛋黃醬，鹹香冶味得令人無法抗拒。Chef Lai用上法式醬汁做法，將牛油煮至焦糖化後，加入蒸熟的鹹蛋黃炒香，再放入厚切薯條及紫菜粉，每一條薯條也緊緊裹着金沙醬，絕對是誠意之作。●

Sick! Burger 銅鑼灣店

地址：銅鑼灣希雲街31號地下

查詢：9383 3401

文：古月淇

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