明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

文化

文集×個展 10年小總結 解讀林兆榮創作世界

【明報專訊】翻着藝術家兼知名「巴士迷」林兆榮的首本個人結集《訊號山劇院》，總帶點迷惘。是小說？是散文？但又夾雜很多畫作。書如其人，未能名狀，表面上雜亂無章，實際上圍繞的同是「林兆榮」這主軸。若看了書依舊一頭霧水，趁周末到訪原稿展或能解惑。

藝術家白雙全在書序寫道：「林兆榮係一個幾奇怪嘅人……好似好難概括佢做緊啲乜嘢。」對於林兆榮這名字，本報讀者應不陌生，他的圖文曾出現在不同版面，這書除了選取了部分〈星期日生活〉專欄「童軍跳彈牀」的文章，連載過10期的中篇小說〈訊號山劇院〉成了點題之作。今次《訊》成書及原稿展，是他相隔10年的個展，10年前他以長途步行為藝術創作，首次舉辦個展，當年他由上水行去尖沙嘴，由將軍澳行去元朗，「我走了10條路，我就展示了10條路」；10年前他也在草稿上寫下書中第一隻字，「其實有想過究竟過往的10年，我都在做什麼」。這次個展是他10年創作生涯中，小小的一個總結。

記下很典型的香港

展場中央放了林兆榮以人手逐條𠝹開再拼回的兩幅作品。旁邊是他代入小說的主角「啟」，用水彩繪畫的維港景色，為小說結局畫下句號，「直接在尖沙嘴海皮看到那個很典型的香港……覺得不如用一個很行貨畫的形式去畫，那就可以呈現到他（啟）那種已融入社會的狀態」。另一幅紅隧塞車的畫更接近香港人印象中的夜色，迎面而來是一輛「88R」，「那個時代（2013年）就是有這一款巴士，走這條線，我要這些東西都是正確，那個地點會發生這些事，那個地方這個時間會塞車」。

他的創意依從一套自己建構的系統延伸，如首次展出的「訊號山劇院」平面圖，「譬如明明第一場說轉左就是辦公室，但為什麼我這一場是講轉右去了辦公室」，供自己參考以防出錯。而故事選址也經思考，「如果我要在九龍開一個劇院，而它一定要在市區，究竟還有什麼土地可以興建劇院」。他指出自己平常看電影時，很在意地理邏輯，因此在自己的創作時更為嚴謹，「我想很難找到一些地理上的反駁」。他又在不同篇章加上坐標，讓讀者能在Google Maps找到真實地點。

劇院平面圖旁邊的玻璃櫃，展示着小說雛形和3幅沒收錄進書中的畫作。「這個就是一開始的手作書，是在Osage（奧沙畫廊）展覽展出，大概是2017年那時候做的第一個版本。」他把兩萬多字分為9冊，嘗試挑戰畫廊這場域能否容下文字，結果有參觀者把9本小書讀完，讓林兆榮多了信心寫小說。「我有去前女友的公司上班，曾坐過同一個位置。」與小說情節分別在於他當時上班只為薪水而捱罵，沒有浪漫、冒險甚至發瘋的想像，更多是回想分手後的遺憾。他笑說沒有讀者想看他分手和抱怨上班的故事，因為大家生活也夠累夠苦，故情節在多年間反覆琢磨、增增減減，成就現時的版本。

愛情是人生信仰

書中第二部分「第一日前」收錄多篇未曾出版、輕鬆有趣的雜文，林兆榮說這些文章反而更貼近自己個性。當中的〈己連拿利〉跳脫文字書的既有形式，由多幅半山街道圖組成，加插手繪街道間擬人的對話，原稿掛在牆上展示着「己連拿利」的身分認同。他想撇開「巴膠」標籤，但編輯反而建議他放〈巴士內功心法〉在書中，其實遊記也離不開鐵道主題，「我想始終與交通有關的事情，都是我一個很大的面向，我不應該避開的，所以（展場）各有一邊，都是講一些鐵路遊記、巴士」。巴士站牌下展出了他5歲所畫的巴士圖畫，以及近年考到正式的小巴牌和的士牌。

相對前兩部分，第三部分的「童軍跳彈牀」只選了4張剪報展出，林兆榮解釋這部分用iPad繪畫，「因為是原稿展，我很想展一些實體繪畫的作品」。交通以外，他認為愛情是他人生信仰，像〈情人的眼淚〉中主角在18區各有女友，（作者在文尾自稱現實中只有17個女友），故事是在疫情停課期間，看到楚原執導、周潤發主演的《大丈夫日記》受啟發，寫了一個在情人節女友們同時送口罩，引發群眾聚集以催淚彈結尾的故事。

本月初新巴車身貼上城巴標誌，而事情發生每每象徵時代更迭，要一併送進檔案室。林兆榮請來遊記〈泰國簽證乒乓騷〉中的朋友Roger設計這本書，外包裝那透明保鮮袋印着4年前的日期。所以當你準備好，打開這熟悉的未知，請持書走入「劇院」，在原稿展靜靜觀賞這一齣題為「林兆榮」的劇目。●

《訊號山劇院》成書及原稿展

日期：即日至7月17日

時間：中午12:00至晚上7:00

地點：深水埗大南街186號地下合舍

網址：pscollabhk.com

文：呂晞頌

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

相關字詞﹕訊號山劇院 童軍跳彈牀 林兆榮 展覽 文化

上 / 下一篇新聞