沙發薯：紀錄片 干預內政還是推動社會發展？

10年後,國際局勢大不同,基於與中俄關係緊張,歐美更多將焦點集中在中國或俄羅斯的網上監控及網絡攻擊。TikTok(國際版抖音)成為世界各地年輕人的最愛,他們如何處理用家資料,數據庫在哪裏等都是熱門討論,有政府部門已要求員工及政客停用程式。當然,娛樂程式要不用還容易,但是配套及硬件就不可同日而語了,BBC時事紀錄片系列Panorama最近一集Is China Watching You?便是有關這討論。

Is China Watching You?以在美國空域發現可疑氣球揭開整個討論,然後提及英國的閉路電視絕大部分都是由中國的兩大公司提供,包括不少重要政府機構。這些閉路電視早前發現有嚴重保安漏洞,很容易被黑客入侵,縱使廠商已提供最新程式更新,移除漏洞,但節目的專家發現原來絕大部分的機器依然沒有被更新,意味着依然很容易被入侵操控。

守法良民不怕監控?

監控不止關乎國家安全,普通用家亦絕對有需要擔心自己成為受害人。BBC的另一紀錄片系列Storyville在2月播出的一集The Spy in Your Mobile跟進天馬計劃(Pegasus Project)。2021年《衛報》等揭露天馬計劃,暴露不少各國的政客及社運分子(activists) 已成為以色列公司的間諜程式Pegasus的受害人。

Pegasus程式可以無聲無息地入侵任何人的手提電話,可以在使用者不知情的情况下完全操縱電話的一切功能,包括相機、咪以及一切通訊程式,十分驚人。你會覺得自己不過是良民一個,奉公守法,沒什麼可怕,但問題是網上監控於全球各國仍然沒有嚴謹的法律保護市民,未來如果這類程式變得更普及,你我他都可以成為受害者,誰知道你會不會不知不覺間已被人24小時全天候監視。

面對這樣的敏感話題,國家政府總愛說這是國家內政,不要外國干涉。這當然是好原則,但實際上什麼是干預國家內政,卻沒有共識及清楚定義。或者英國的紀錄片其實都在踩界?不止以上提到的兩部紀錄片都牽及各國大事,最近BBC的兩部紀錄片亦都是有關別國的重大醜聞,而這次是日本。

更多受害人站出來

3月播出的Predator: The Secret Scandal of J-Pop調查日本尊尼事務所已故創辦人尊尼喜多川的性醜聞。有曾是事務所出身的前男藝人指摘尊尼曾性侵犯還未成年的他們,但由於日本社會保守,以及尊尼事務所有舉足輕重的影響力,所以這些指控都沒有被跟進,在日本當地從沒被正視。不過,紀錄片一推出後,即引起網絡大量討論,最終促成社會熱烈討論及更多受害人站出來。另一部BBC的紀錄片Catching a Pervert: Sexual Assault for Sale則是調查非法販賣「癡漢」公眾性侵犯色情影片的罪案,亦同樣有異曲同工的效用。這是紀錄片能夠推動社會發展的最佳例證吧。●

文:陳Damon(chandamon.com)