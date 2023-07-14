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旅遊

葡萄酒吧主打黑皮諾 港式燒賣雞翼助陣

【明報專訊】Graft-wine接木酒食位於中山區松江路，與小後苑所在的繁鬧信義區，顯然是兩種風景。小巧的店，沒有過多裝飾，踏進店內，淡雅舒服。

陳瀅安（Tommy）來自香港，酒齡20多年，在台灣開設葡萄酒吧的念頭，早在10年前醞釀，3年前來台灣申請投資移民，卻不是開酒吧，「當時移民公司建議我做老本行剪片」。結果，以為1年會獲得的定居，因為政策改變，3年過去，現時還在觀察中，「我想與其等待，不如更改投資項目，就開酒吧」。

兜兜轉轉，該做的終於做了，在今年開了這家餐酒吧；取名「接木」也深有寓意，「19世紀歐洲葡萄園受病蟲侵害，損失慘重，後來去美國找來葡萄樹接枝，才增加抗逆能力；我在香港長大，希望到台灣後，也一樣重生，活得精彩」。

挑非當季熱選 提供20款單杯

如何在芸芸酒吧中突出，Tommy和同樣愛酒的台灣拍檔Eric，決定從喜愛出發，以黑皮諾（pinot noir）為主題，輔以其他餐酒，諸如橘酒、白酒、香檳等。

「我們喜歡黑皮諾的輕柔，優雅芬芳。黑皮諾最經典產地是布爾岡（Burgundy），但我們的喜愛不限於布爾岡，也希望蒐羅不同國家的精品，讓大家品嘗比較。」Tommy說。

紅酒世界廣闊有趣，為尋找好酒，他們專挑不是當季的熱選，做出店舖獨特風格，Tommy解釋：「我們選酒跟其他酒館重疊度低，價位幅度由千多至六七萬新台幣」。為了讓客人嘗試更多口味，他們提供約20款單杯，逾半為黑皮諾。味道感受總是很個人，而且有比較才好玩，「例如嘗嘗舊年份跟2018年比較，新世界與舊世界接續喝又如何，即使單一葡萄，或者相同產地，風味可以截然不同」。

除了酒，另一主打是港式料理，由第三個拍檔Carrey負責，全部由她親自下廚，反覆測試，例如餐單上的崩沙腩不用柱侯，改用白麵豉，燒賣加入香菜，雞翼則以南乳調味，「南乳配橘酒或者白酒，係好夾嘅，配紅酒亦毫無違和」，Tommy說。

Tommy熱情好客，對葡萄酒的喜愛真情流露。採訪當天，剛好有香港遊客到訪，看他們跟Tommy廣東話交流，輕鬆舒服愉快。喝酒，應該就這麼一回事。●

Graft-wine接木酒食

地址：台北市中山區松江路170巷9之8號及9之9號

營業時間及最低消費：每日下午3:00至6:00每位600新台幣（約150港元）；晚上7:00至11:00每位800新台幣（約200港元）；另加一

註：逢周二休息，建議預約

fb / IG：＠graftwinetw

相關字詞﹕黑皮諾 葡萄酒 酒吧 台北

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