威士忌×刈包 沉醉午後 台北百貨公司「蒲吧」

小後苑信義店在2017年開幕，是台灣第一家開在百貨公司內的威士忌酒吧，實力大概已經不言而喻了。查看資料，原來是台北老字號威士忌酒吧「後院Larriere-cour」的分號，怪不得能獲新光三越的「垂青」。

小後苑的裝潢，採用大量深啡色木材，天花吊下一片璀璨燈泡，世界各地的烈酒排在吧枱後，列隊整齊剔透發亮，整個氛圍穩重成熟，就是我們常從「威士忌」聯想到的old world charm。店長蘇悅漂亮爽快，她笑說：「我們沒有酒單。」雖位於百貨公司內，他們仍然保持小店溫度，認真看待人與人的交流，「每個bartender（調酒師）各有獨特的喜愛與風格，他們會根據客人的口味作出建議」。

逾1200種威士忌 依客人口味推介

店裏的威士忌有1200多種，價位從每杯320新台幣（約80港元）到4萬（約1萬港元）不等，「 蘇格蘭的比例大概佔八成，餘下兩成是世界各地的威士忌，包括台灣和日本」。對於初來的客人，他們會從其喜愛：是花香、果味、煙熏還是泥煤，有沒有常喝威士忌，有沒有喜歡的酒廠等，了解客人口味和接受度後，才介紹可供選擇的酒單。

冶味炸刈包、煎餃 與威士忌合襯

小後苑除了位置方便，酒類選擇眾多外，它還提供充滿台灣特色的食品，像牛舌炸刈包（540新台幣，約135港元），刈包先蒸再炸，吃起來像銀絲卷。餡料味道偏南洋風味，灑有花生碎和辣椒，香濃冶味，非常易入口。另一款龍蝦煎餃（520新台幣，約130港元）也很受本地客人歡迎，餃子經過香煎，再以香口的台灣破布子辣渣，突出龍蝦鮮味。兩款食品香氣四溢，味道濃烈，特別適合配威士忌。

小後苑營業時間從早上11時到凌晨2時，日間有人喝威士忌嗎？「以前台灣人普遍覺得早上喝酒很罪惡，現在倒愈來愈普遍，我們中午也有附近工作的上班族，或像媽媽的一些女士，在接小孩前先來喝一杯。」我在下午茶時段來，現場所見，酒吧內的確女士比較多。所以，大家如果在信義區逛累了，什麼時候想喝一杯， 除了咖啡或珍珠奶茶，威士忌也是選項。●

小後苑信義店

地址：台北新光三越信義新天地A9-3F

營業時間：上午11:00至凌晨2:00

最低消費：每位600新台幣（約150港元）；周五、六 下午5:00後，每位800新台幣（約200港元）

註：每人均須點一杯酒水

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文：黃潔玲

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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