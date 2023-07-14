沙灣打卡秘境 與「鹹蛋黃」玩遊戲

屏幕調光暗 加強剪影效果

說到日落打卡，拍攝剪影不失為一個好方法。手機攝影達人William指，剪影能夠突出輪廓，營造氛圍。由於不會拍到樣子，被拍者更適宜背着鏡頭或側身，他表示剪影依賴被拍者的身體語言去表達感覺，可以張開雙手、叉腰等，手腳的動作明顯一點，盡量展開。William提醒，如果希望「鹹蛋黃」的輪廓更清晰，或加強剪影效果，可按一按屏幕，待出現小太陽或小燈泡圖案時，再推上和拉下調校光暗。

原路折返沙灣徑向大口環道走約3分鐘，在兒童醫院附近有一條小路可以走到沿海石灘，沿石灘一直走約2至3分鐘，就是最後的熱門打卡位——沙灣泳棚，這是一條石造小橋，比著名的西環鐘聲泳棚更具舊式風情，同樣適合拍攝日落美景。不過沙灣石灘沿路碎石較多，行走時要小心。

剛好拍攝當天遇上「火燒天」的日落美景，天空出現一片黃紅色的雲霞，當然要把握影相機。William表示，只要善用iPhone中的Live photo模式，就可以將海水拍出猶如絲絹流水般的效果，利用長時間曝光，讓照片的水流變得柔和，帶朦朧美感。他教路首先打開Live photo模式，拍照者手要穩，被拍者則需要保持幾秒不動。至於不同Android系統手機的「光繪畫攝影」、「長時間曝光」或「絲絹流水」模式等，同樣可以做到類似效果。●

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