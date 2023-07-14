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好去處

港島海邊美景放題 女神級靚相 手機輕易拍

【明報專訊】到海邊遊玩是夏日消暑指定動作，更是打卡絕佳時機，不論藍天白雲，還是日落「火燒天」，皆是美照布景板。想找IG-able的景點，記者推介港島沿海地區，美景放題讓人捨不得放下手機 / 相機。記者特別邀請手機攝影達人出馬，帶大家游走港島淺水灣及沙灣「攞景」，教你如何拍出女神級靚相。

淺水灣古典建築 拍出《傾城之戀》情懷

提起夏天，自然會想到波光粼粼的大海，海邊打卡照必不可少，特別是香港島南區包攬多個著名的海灘。當中淺水灣可算是出名的泳灘之一——水清沙幼，海岸線綿長，而且配套齊全，附近有購物商場及不少餐廳，交通又方便，於中環交易廣場出發可搭乘城巴6、6X或260號前往。

 在淺水灣海灘站下車後，過馬路往下走便可到泳灘及The Pulse商場；但若是下車後往右邊方向，沿着行人路向前走1分鐘，就有一條樓梯，拾級而上，便能看見城中著名豪宅之一的影灣園。影灣園前身是淺水灣酒店，後期雖改建成服務式住宅，但仍保留了部分前酒店的面貌，包括位於住宅前面一棟歐陸復古建築風格的小商場，內裏設有餐廳、超市及各種商店。其中不得不提充滿古典格調的露台餐廳The Verandah，就是張愛玲小說《傾城之戀》中男女主角邂逅之地，更有不少電影曾在這裏取景。

 餐廳門外的旋轉木樓梯、噴水池、中庭庭園，以及附近長長的走廊皆是打卡熱點，隨手一按都能拍出異國風情的效果，但若想更上一層樓，就要請教今次隨行的手機攝影達人William Shum。他憑手機拍攝的作品，多次於本地及國際攝影比賽中入選及獲獎。William本身為建築師，因喜歡攝影而經常於網上分享作品，在不斷研究下自成一套簡單易學的手機攝影技巧，並從2016年開始開班教授，今年亦出版了自己的書籍，以影像文字詮釋人生。

手機攝影重視構圖、自然

今次William主要使用iPhone 14 Pro Max，在拍攝時只使用內置相機功能，沒有額外補閃光燈和增加鏡頭。他指，手機攝影重視構圖和自然感，透過照片說故事。為免照片過於平鋪直敘，可以刻意營造前清後朦或前朦後清的效果。前清後朦即是常說的景深效果，開啟iPhone的人像模式基本可以做到；至於前朦後清則可以刻意地把手機鏡頭貼近某些物件，如一塊葉、欄杆裝飾物等，令它某程度上遮擋照片的邊緣位置，「由於非常近的物件會失焦，鏡頭會focus在後面的人身上，能夠增加層次感，看上去就好像有很多東西待慢慢發掘」，令畫面更有趣。

善用快拍 捕捉自然姿勢

 當然姿勢都很重要，有時候被拍者雙手無處安放，會略感尷尬，拍出來的效果也不夠自然。William教路可以讓對方碰着或靠着一些東西，例如拍攝旋轉木樓梯時可將手搭在欄杆上，同時攝影師也可將手機靠在欄杆，令欄杆成為兩者的連結，增添視覺上的聯繫，相中人看起來也比較自然舒服。

 此外有個小技巧，若想拍出來的表情自然和動作流暢，記得善用快拍（burst mode）功能。不少人在望向鏡頭時會略感僵硬，他建議被拍者不看鏡頭，自然走動，拍攝者連拍數張照片，捕捉自然動作，最後才篩選。這樣拍出來的照片可以有不同的姿勢和感覺，還帶有一種動態感。

後側光免「陰陽面」 太陽在1點位

 既然來到淺水灣，當然要與陽光玩遊戲，原路折返行人路，走到對面馬路後下樓梯，途經南區文學徑「張愛玲香港之旅」後繼續向下走，全程約4分鐘，便會到達景色宜人的沙灘。在沙灘上欣賞海景，再順便拍下美美照片。但猛烈的陽光常常令新手頭痕，被拍者面向太陽時睜不開眼，背向又會很容易大背光，看不清樣子。如何把握自然光線就變得尤其重要。William建議使用後側光，即是手機對着主角的時候，太陽應該在拍攝者的1點或2點方向，「後側光有兩個好處，第一就是不會太背光，因為手機不是正對着光源；第二，後側光會比3點方向更好，不會出現「陰陽面」，而且能用逆光勾勒出輪廓，讓頭髮有輕微的反光效果，令頭形更立體」。●

文：陳真紀

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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