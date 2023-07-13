news：長頸鹿水晶杯中浸浴

提起Magritte，大家最先想到的自是其筆下的蘋果、煙斗和圓頂禮帽，它們在藝術家的作品中擁有超然地位。Lalique便以戴面具的蘋果創作出Le Prêtre Marié《蘋果的秘密》水晶雕塑，並設單個或成雙兩個版本；另一名作La Trahison des images《這不是煙斗》則以清水晶方式重新演繹；Magritte喜歡戴圓頂禮帽，也曾以此為題創作，這次帽子也化身成Le Bouchon d'Épouvante《紳士的帽子》水晶。

另外，品牌特別挑選了Magritte在1946年構思的Le bain de cristal《杯中沐浴》，畫作中長頸鹿在水晶杯中浸浴，跟品牌遙遙呼應。製成的同名水晶雕塑將緞面與拋光工藝精妙地結合，營造長頸鹿浸浴的效果，非常有趣。●

查詢：Lalique 2234 7333

文：張曉冬